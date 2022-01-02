Великих: у него есть все характеристики Футбольный специалист прокомментировал переход Виталия Миколенко в Эвертон. Алекс Великих назвал особенность защитника, которая выделила его среди других игроков Динамо. Кстати Не Миколенко единым: Динамо может продать еще одного лидера По мнению скаута, футболист сделал правильный выбор, приняв решение покинуть украинский чемпионат. Миколенко всего 22 года, а за его спиной уже есть большой опыт игр на международном уровне. Этот переход должен положительно повлиять на сборную Украины. Миколенко – это футболист, который сделал большой правильный выбор в своей карьере. На позиции крайнего защитника у него есть все характеристики, необходимые современному топовому игроку, а его атакующие подключения стали визитной карточкой, и именно этот элемент является тем, что привлекает внимание клубов из топовых европейских чемпионатов. В этом случае Эвертона, – заявил скаут. Великих добавил, что кто-то из игроков выбирает банковские счета, а Миколенко предоставил преимущество неизвестности европейского опыта. Что известно о трансфере Миколенко в Эвертон В первый день нового 2022 года Эвертон объявил о подписании Миколенко. Виталий заключил с "ирисками" долговременное соглашение до 30 июня 2026 года. Защитник будет выступать в английском клубе под 19-м номером. Клуб АПЛ заплатил за трансфер более 20 миллионов евро. Миколенко трогательно попрощался с Динамо и дал первый комментарий после перехода.