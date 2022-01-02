Миколенко: меня очень задело

О трансфере 22-летнего защитника объявили в первый день нового 2022-го года. Виталий Миколенко впервые покинул родную команду.

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Сделал он это в межсезонье, когда все украинские футболисты разъехались в отпуск. Поэтому собрать всех динамовцев, чтобы нормально попрощаться, Виталию не удалось.

Меня очень задело то, что я никак не могу нормально попрощаться. Все в отпуске, их невозможно собрать. Я разговаривал с Шапаренко, Поповым, Ледневым. Можно все это перенести на лето. И вот, когда чемпионат закончится, в конце весны можно что-то придумать,

– признался защитник.

Однако Миколенко еще раз поблагодарил всю команду, работников, персонал базы за работу.

"Спасибо за любовь ко мне, за понимание. Я готов назвать всех людей в клубе. Для меня важна не только команда, но и люди, которые находятся возле команды. Все люди, которые работают на базе, на Нивках", – добавил футболист.

Ранее Миколенко выложил трогательное видео, в котором были фрагменты из игры в бело-синей футболке киевлян.

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