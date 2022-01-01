Сколько Эвертон заплатил Динамо

Динамо и Эвертон не раскрывают стоимость трансфера 22-летнего Миколенко. Между тем сумму соглашения сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

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По данным Transfermarkt, стоимость перехода Миколенко из Динамо обошлась Эвертону в 23,50 миллиона евро. При этом портал оценивает украинца в 13 миллионов евро.

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