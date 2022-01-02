Дебют откладывается
Виталий Миколенко не сможет впервые надеть футболку Эвертона в официальном матче в игре против Брайтона. Дебютировать 22-летнему защитнику не позволяют правила АПЛ.
Кстати Миколенко попал в список самых дорогих игроков, которых продало Динамо
Новые игроки, которые пополнили команды АПЛ между 1 – 3 января, не имеют права выходить на поле в матчах 21-го тура английского первенства, которые идут в эти даты.
А вот в следующем матче Миколенко сможет рассчитывать на дебют. 8 января Эвертон сыграет на выезде против Халл Сити в третьем круге Кубка Англии.
"Ириски" после 17-ти туров идут на 15 месте, в их активе 19 очков. От зоны вылета отделяют 8 пунктов.
Что известно о трансфере Миколенко
- 1 января английский клуб официально объявил о подписании Миколенко.
- Экс-защитник Динамо подписал долговременное соглашение с "ирисками" – до конца июня 2026 года. Футболист будет выступать с 19-м номером на спине.
- Киевский клуб заработал на переходе более 20 миллионов евро. Миколенко попал в список самых дорогих трансферов "бело-синих".
- Виталий трогательно попрощался с родным Динамо и прокомментировал свой переход.