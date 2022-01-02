Дебют откладывается

Виталий Миколенко не сможет впервые надеть футболку Эвертона в официальном матче в игре против Брайтона. Дебютировать 22-летнему защитнику не позволяют правила АПЛ.

Кстати Миколенко попал в список самых дорогих игроков, которых продало Динамо

Новые игроки, которые пополнили команды АПЛ между 1 – 3 января, не имеют права выходить на поле в матчах 21-го тура английского первенства, которые идут в эти даты.

К слову. Свой поединок "ириски" проведут 2 января дома против Брайтона. Начало встречи в 16:00.

А вот в следующем матче Миколенко сможет рассчитывать на дебют. 8 января Эвертон сыграет на выезде против Халл Сити в третьем круге Кубка Англии.

"Ириски" после 17-ти туров идут на 15 месте, в их активе 19 очков. От зоны вылета отделяют 8 пунктов.

Что известно о трансфере Миколенко