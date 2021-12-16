И это не Джошуа: известный боксер назвал соперника, который может побить Усика

Британский боксер Дэйв Аллен заверил, что только один соперник может остановить победное шествие Александра Усика. Он назвал своего земляка, но это не Энтони Джошуа.

Аллен: Один человек способен побить Усика

29-летний Дэйв Аллен назвал поединок, который может стать одним из величайших в истории бокса. И это бой с участием Александра Усика.

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Британский боксер назвал соперника украинца, который мог бы одолеть Усика. Им стал его земляк и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри. По его мнению, это противостояние могло бы стать в один ряд с боем Мохаммеда Али с Джо Фрейзером.

Уверен, что только один человек способен побить Усика – это Тайсон Фьюри. И только Усик способен победить Фьюри,

– сказал Аллен.

Усик мог провести бой с Фьюри