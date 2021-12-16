Аллен: Одна людина здатна побити Усика

29-річний Дейв Аллен назвав поєдинок, який може стати одним із найвеличніших в історії боксу. І це бій за участю Олександра Усика.

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Британський боксер назвав суперника українця, який міг би здолати Усика. Ним став його земляк та володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі. На думку, це протистояння могло б стати в один ряд з боєм Мохаммеда Алі з Джо Фрейзером.

Впевнений, що тільки одна людина здатна побити Усика – це Тайсон Ф'юрі. І тільки Усик здатен перемогти Ф'юрі,

– сказав Аллен.

Усик міг провести бій з Ф'юрі