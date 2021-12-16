Аллен: Одна людина здатна побити Усика
29-річний Дейв Аллен назвав поєдинок, який може стати одним із найвеличніших в історії боксу. І це бій за участю Олександра Усика.
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Британський боксер назвав суперника українця, який міг би здолати Усика. Ним став його земляк та володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі. На думку, це протистояння могло б стати в один ряд з боєм Мохаммеда Алі з Джо Фрейзером.
Впевнений, що тільки одна людина здатна побити Усика – це Тайсон Ф'юрі. І тільки Усик здатен перемогти Ф'юрі,
– сказав Аллен.
Усик міг провести бій з Ф'юрі
- Після перемоги Усика над Ентоні Джошуа, а Ф'юрі над Деонтеєм Уайлдером багато людей заговорили про бій обох переможців. Однак на заваді став Джошуа, який активував опцію реваншу з українцем.
- Втім, британець через деякий час був готовий відтермінувати поєдинок з Олександром, взявши відступні.
- Ф'юрі та Усик були готові побоксувати на одному ринзі. Але знову між ними виникла перепона, але цього разу вже серйозна.
- WBC офіційно призначила Ф'юрі наступного обов'язкового суперника, ним став Ділліан Уайт. Тому бій Усика з Ф'юрі доведеться відкласти.
- Швидше за все, що наступним боєм Олександра буде саме реванш із Ентоні. Українець заявив, що поки що до другого бою ще далеко, промоутери та менеджери лише ведуть перемовини з британською командою.
- Цікаво, що Усик та Ф'юрі зустрілись на арені напередодні поєдинку Ломаченко – Коммі, який відбувся у Нью-Йорку, та поспілкувалися одне з одним. 33-річний британський боксер заявив, що "йде" за українцем.