Усик: Проблема именно в нас – в спортсменах
Александр Усик посетил поединок Василия Ломаченко в Нью-Йорке. В США украинский боксер пообщался с журналистами.
Интересно узнать Усик раскрыл имя того, кто перевернул украинский бокс с ног на голову
Чемпион мира заговорил об Энтони Джошуа, который сейчас находится в поисках нового наставника. Британец считает, что причина его поражения в первом поединке с Усиком была в неправильном плане тренера на бой.
Александр дал совет сопернику. По мнению Усика, все проблемы и помощь прячутся внутри нас. Нужно лишь приложить усилия и найти ее.
"Я думаю, что проблема именно в нас – в спортсменах, бойцах. Мы что-то постоянно ищем, хотим найти где-то извне какую-то помощь. Она внутри нас, надо поковыряться в себе", – заверил украинец.
"Не отчаиваюсь, не загоняю себя в угол"
Усик рассказал свой маленький секрет, который помогает ему выйти из сложных ситуаций в жизни. Боксер из Украины в трудные времена обращается к Богу, идет в церковь и молится. Именно с помощью святых украинцу удается находить выход из любых проблем.
Знаете, что иногда я делаю? Когда у меня есть какие-то трудности в жизни, я не отчаиваюсь, не загоняю себя в угол. Я молюсь, иду в свою церковь, сажусь там внутри и просто наблюдаю, что там происходит. Я смотрю на своего Бога, на святых, которые помогают нам, и ищу в себе, что мне надо сделать. Конечно, я молюсь и прошу, чтобы Он мне помог,
– рассказал Усик.
Усик проведет реванш с Джошуа
- Скорее всего, что следующим соперником Усика станет Джошуа. Энтони активировал опцию реванша и стремится победить украинца. Александр тоже не прочь выйти на ринг против боксера из Великобритании.
- Тогда в эту двойку вмешался Тайсон Фьюри. Еще один британец хотел бы провести бой с Усиком. Вроде бы Джошуа даже согласился отойти в сторону, взяв отступные.
- Но WBC официально назначила Фьюри следующего обязательного соперника, им стал Диллиан Уайт.
- Теперь реванш Усик – Джошуа станет все более реальным.