Яркие выходы, 4 нокдауна и мощный нокаут: лучший бой 2021 года по версии The Ring

В 2021 году было немало интересных поединков. Авторитетный журнал The Ring назвал самое жаркое противостояние уходящего года.

Завершение трилогии

Хотелось бы, чтобы этим поединком стал бой Александра Усика против Энтони Джошуа, но нет. Издание выделило третью встречу Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

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Британец ярким нокаутом завершил трилогию в их противостоянии. В поединке было все, что любят фанаты – эффектные выходы боксеров, 4 нокдауна (по два для каждого) и мощный нокаут. Этот поединок не мог не привлечь внимание миллионов поклонников бокса.

Отметим, что ранее WBC уже назвала это противостояние лучшим в 2021 году.

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