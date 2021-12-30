Яркие выходы, 4 нокдауна и мощный нокаут: лучший бой 2021 года по версии The Ring
30 декабря 2021 , 09:17Читати новину українською
Источник:The Ring
В 2021 году было немало интересных поединков. Авторитетный журнал The Ring назвал самое жаркое противостояние уходящего года.
Завершение трилогии
Хотелось бы, чтобы этим поединком стал бой Александра Усика против Энтони Джошуа, но нет. Издание выделило третью встречу Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.
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Британец ярким нокаутом завершил трилогию в их противостоянии. В поединке было все, что любят фанаты – эффектные выходы боксеров, 4 нокдауна (по два для каждого) и мощный нокаут. Этот поединок не мог не привлечь внимание миллионов поклонников бокса.
Отметим, что ранее WBC уже назвала это противостояние лучшим в 2021 году.
Фьюри – Уайлдер: видеообзор боя
Фьюри – Уайлдер: главное о лучшем бое года
- Бой длился 11 раундов. В этом поединке Фьюри впервые в карьере дважды побывал в нокдауне за один раунд. Исторический момент произошел в третьем раунде.
- Однако это не помешало Тайсону праздновать победу нокаутом. Фьюри мощным ударом попал в голову соперника.
- Британец не сдержал слез после успешной защиты чемпионского титула по версии WBC.
- После интервью боксер из Великобритании спел песню. Этот поединок завершил трилогию в противостоянии с Уайлдером.
- Отметим, что Фьюри чуть не сломал ногу во время поединка.