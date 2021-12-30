Завершение трилогии
Хотелось бы, чтобы этим поединком стал бой Александра Усика против Энтони Джошуа, но нет. Издание выделило третью встречу Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.
Читайте также Переплюнул Джошуа и Фьюри: Усик возглавил рейтинг BoxRec
Британец ярким нокаутом завершил трилогию в их противостоянии. В поединке было все, что любят фанаты – эффектные выходы боксеров, 4 нокдауна (по два для каждого) и мощный нокаут. Этот поединок не мог не привлечь внимание миллионов поклонников бокса.
Отметим, что ранее WBC уже назвала это противостояние лучшим в 2021 году.
Фьюри – Уайлдер: видеообзор боя
Фьюри – Уайлдер: главное о лучшем бое года
- Бой длился 11 раундов. В этом поединке Фьюри впервые в карьере дважды побывал в нокдауне за один раунд. Исторический момент произошел в третьем раунде.
- Однако это не помешало Тайсону праздновать победу нокаутом. Фьюри мощным ударом попал в голову соперника.
- Британец не сдержал слез после успешной защиты чемпионского титула по версии WBC.
- После интервью боксер из Великобритании спел песню. Этот поединок завершил трилогию в противостоянии с Уайлдером.
- Отметим, что Фьюри чуть не сломал ногу во время поединка.