Завершение трилогии

Хотелось бы, чтобы этим поединком стал бой Александра Усика против Энтони Джошуа, но нет. Издание выделило третью встречу Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

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Британец ярким нокаутом завершил трилогию в их противостоянии. В поединке было все, что любят фанаты – эффектные выходы боксеров, 4 нокдауна (по два для каждого) и мощный нокаут. Этот поединок не мог не привлечь внимание миллионов поклонников бокса.

Отметим, что ранее WBC уже назвала это противостояние лучшим в 2021 году.

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