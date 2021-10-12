Бой мог завершиться поражением Фьюри

Третий поединок между Тайсоном Фьюри и Деотеем Уайлдером мог завершиться не в одиннадцатом раунде, а значительно быстрее. В третьем раунде боксер из Великобритании едва не получил серьезную травму.

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После поединка "Цыганский король" рассказал о неприятном случае в третьем раунде. Британец уже с болью в ноге отбоксировал следующие восемь раундов.

Когда я в третьем раунде апперкотом отправил Уайлдера в нокдаун, то едва не сломал лодыжку. Я все же ее подвернул, она болела,

– признался Тайсон Фьюри.

Британский боксер был уверен, что повалит соперника на канвас. Это было лишь вопросом времени, когда он ляжет.

Последствия боя для Уайлдера! После поединка американского боксера госпитализировали в больницу. У Деонтея была травмирована губа и перелом руки и пальца.