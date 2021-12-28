Шесть украинцев в топ-100
Обидчик Энтони Джошуа возглавил рейтинг лучших боксеров тяжелого веса по версии BoxRec. 34-летний украинский боксер переплюнул даже Тайсона Фьюри, который тоже завершил 2021-й победой над Деонтеем Уайлдером.
Кстати Сенсационно сверг Джошуа: Усик – второй в рейтинге боксеров по версии BoxingTalk
В топ-100 разместились сразу шесть боксеров из Украины. Наивысшую позицию после Александра Усика занимает идущий 41-м Владислав Сиренко. Рядом размещаются еще два украинца Александр Захожий и Виктор Выхрист – 58-е и 59-е места соответственно.
Вне топ-65 еще украинские боксеры Андрей Руденко и Любомир Пинчук – 65-я и 82-я позиции.
Больше всего в десятке лучших традиционно представителей США – четыре боксера.
Топ-10 лучших боксеров по версии BoxRec
- Александр Усик (Украина)
- Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Энтони Джошуа (Великобритания)
- Деонтей Уайлдер (США)
- Диллиан Уайт (Великобритания)
- Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
- Дерек Чисора (США)
- Майкл Хантер (США)
- Мурат Гассиев (Россия)
- Энди Руис (США)
Как выступали топ-3 боксеров в 2021 году
- Александр Усик и Энтони Джошуа сошлись на ринге в сентябре 2021 года. Лондон принял жаркий поединок, который завершился победой украинца по решению судей. Сразу же после поединка британец активировал опцию реванша.
- Тайсон Фьюри тоже успешно выходил на ринг в уходящем году. Британец победой над Деонтеем Уайлдером завершил трилогию противостояний между этими боксерами. Тайсон во второй раз нокаутировал соперника и успешно защитил титул чемпиона WBC.