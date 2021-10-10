Тотальное уничтожение Уайлдера
Много разговоров было перед поединком Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, который состоялся 10 октября в Лас-Вегасе. Бой оправдал все ожидания фанатов. Боксеры выдали эффектный поединок, где было все – красивые комбинации ударов, нокдауны и нокаут.
Подробнее Фьюри в фантастическом поединке нокаутировал Уайлдера и защитил титул WBC
В третьем раунде Уайлдер неожиданно дважды подряд отправил соперника в нокдаун. Британец впервые в своей карьере оказался в нокдауне дважды за раунд.
Уже в 11-м раунде поклонники бокса увидели нокаут от Фьюри. Тайсон выбросил мощную комбинацию ударов, которую завершил в коронном стиле, пробив в голову Уайлдера. Деонтей оказался на канвасе – глубокий нокаут американца.
Фьюри удалось защитить пояс чемпиона WBC.
Видео нокаута
Фьюри нокаутировал Уайлдера: видео
- Фьюри второй раз победил Уайлдера нокаутом. Впервые это произошло в седьмом раунде второго поединка. Напомним, что первый бой между этими боксерами завершился мировой.
- Теперь Тайсон будет одним из главных претендентов на бой с украинцем Александром Усиком. Но поединок состоится только после реванша Усика с Энтони Джошуа.