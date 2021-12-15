Феерический бой Фьюри с Уайлдером

Непобедимый британец Фьюри и американец Уайлдер провели бой 10-го октября в США. Это был третий бой между боксерами: первая встреча завершилась вничью, а вторую выиграл Тайсон нокаутом.

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Третий поединок между боксерами также закончился в пользу "Цыганского короля". Хоть Фьюри и побывал в двух нокдаунах, он сумел нокаутировать Уайлдера в 11-м раунде. Деонтей также дважды побывал в нокдауне.

Фьюри – Уайлдер: видеообзор боя