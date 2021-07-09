Готов провести украинский поединок с Ломаченко: Редкач опускается в легкий вес

Украинский боксер Иван Редкач переходит в легкий вес. Украинское противостояние с Василием Ломаченко становится ближе к реальности.

На шаг стал ближе к бою с Ломаченко

35-летний боксер Иван Редкач всю карьеру выступал в первом полусреднем и полусреднем весе. Теперь украинец готов попробовать свои силы в более низкой весе, где выступает другой известный боец ​​из Украины Василий Ломаченко.

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Редкач заговорил о новой для себя весовой категории. Иван заявил, что его менеджер может договориться с земляком о совместном поединке: "Мой бой с Ломаченко? Если мой менеджер устроит бой с Василием, я легко с ним подерусь. Ломаченко слишком маленький и низкий для меня. В полулегком и втором полулегком весе Ломаченко – зверь, но в легком весе все иначе".

Я перехожу в легкий вес. Это моя весовая категория. То, что я говорил о Ломаченко – это все серьезно. Наш конфликт начался не из-за меня,

– сказал Редкач.

Иван оценил последнего соперника Ломаченко из Японии Масайоши Накатани. Украинец назвал его не настоящим соперником для Василия.

Напряженные отношения Редкача и Ломаченко

Ломаченко имеет шанс отомстить Редкачу за троллинг в его сторону вне профессионального ринга. Иван неоднократно кидал оскорбления и шутки в сторону Василия и его друга Александра Усика.

Перед боем Ломаченко с Лопесом украинец открыто поддерживал Теофимо и поставил на его победу кругленькую сумму денег.

35-летний боец ​​высмеивал поведение земляка и заявлял, что боксер из Украины может испугаться соперника. Иван даже сравнивал Василия с "братом во Христе".

После поединка Ломаченко признался, что проводил бой с поврежденным плечом. Это помешало Василию победить Лопеса. Эпатажный боксер обвинил земляка и назвал его травмы простой симуляцией и оправданием.