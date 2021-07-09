Готов провести украинский поединок с Ломаченко: Редкач опускается в легкий вес
Источник:ES News
Украинский боксер Иван Редкач переходит в легкий вес. Украинское противостояние с Василием Ломаченко становится ближе к реальности.
На шаг стал ближе к бою с Ломаченко
35-летний боксер Иван Редкач всю карьеру выступал в первом полусреднем и полусреднем весе. Теперь украинец готов попробовать свои силы в более низкой весе, где выступает другой известный боец из Украины Василий Ломаченко.
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Редкач заговорил о новой для себя весовой категории. Иван заявил, что его менеджер может договориться с земляком о совместном поединке: "Мой бой с Ломаченко? Если мой менеджер устроит бой с Василием, я легко с ним подерусь. Ломаченко слишком маленький и низкий для меня. В полулегком и втором полулегком весе Ломаченко – зверь, но в легком весе все иначе".
Я перехожу в легкий вес. Это моя весовая категория. То, что я говорил о Ломаченко – это все серьезно. Наш конфликт начался не из-за меня,
– сказал Редкач.
Иван оценил последнего соперника Ломаченко из Японии Масайоши Накатани. Украинец назвал его не настоящим соперником для Василия.К слову. Свой последний бой Редкач проиграл. Его обидчиком стал Реджис Прогрейс, который нокаутировал украинца. Соперник пробил в печень, но боксер из Украины хотел схитрить и упал на канвас, держась за пах. Никто не повелся на такую актерскую игру Редкача, который даже обжаловал решение судей, но это ничего не дало.
Напряженные отношения Редкача и Ломаченко
- Ломаченко имеет шанс отомстить Редкачу за троллинг в его сторону вне профессионального ринга. Иван неоднократно кидал оскорбления и шутки в сторону Василия и его друга Александра Усика.
- Перед боем Ломаченко с Лопесом украинец открыто поддерживал Теофимо и поставил на его победу кругленькую сумму денег.
- 35-летний боец высмеивал поведение земляка и заявлял, что боксер из Украины может испугаться соперника. Иван даже сравнивал Василия с "братом во Христе".
- После поединка Ломаченко признался, что проводил бой с поврежденным плечом. Это помешало Василию победить Лопеса. Эпатажный боксер обвинил земляка и назвал его травмы простой симуляцией и оправданием.