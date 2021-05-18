Апелляция украинца

Менеджер американского боксера Сэм Катковски сообщил, что Редкач подал апелляцию после боя с его подопечным в комиссию штата Джорджия. Украинец не собирается мириться с поражением.

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35-летний боксер из Украины убежден, что соперник нанес удар ниже пояса. Иван ждет дисквалификации бойца из США и изменения итогового исхода противостояния в свою пользу.

Что произошло в бою Редкач – Прогрейс

Прогрейс лучше подготовился к бою против Редкача. Уже в 4 раунде американец мог завершать драку, но украинец чудом удержался на ногах. Уже в 6 раунде поединок все же был завершен. Реджис пробил в печень и положил бойца на канвас.

После этого удара Редкач уже не сумел подняться на ноги, чтобы продолжить бой. Однако украинец почему-то упал на настил ринга и схватился за пах, как будто получил удар ниже пояса. Хотя на видео хорошо видно, как Реджис пробивал в бок Ивана. Кажется, 35-летний боксер из Украины хотел схитрить в этом моменте, но на его провокации не повелся судья поединка. Редкач покинул ринг на носилках.

Рефери почему-то присудил Реджису победу по судейским запискам, а не нокаутом. После встречи американская команда подала апелляцию на результат. Комиссия посмотрела видеоповтор и изменила свое решение – победа Прогрейса техническим нокаутом.

Видео скандального эпизода