"Он может не приехать в США": одиозный боксер Редкач снова посмеялся над Ломаченко
Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал тренировки чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса, который готовится к бою против украинца Василия Ломаченко. Он считает, что еще несколько таких видео и Ломаченко откажется от поединка.
Видео с тренировки американец выложил в своем Instagram. Этот пост не обошел стороной боксер Иван Редкач и прокомментировал его.
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Ломаченко увидит видео и еще на пол года останется в Украине. Он не прилетит в США,
– заявил Редкач.
Боксер попросил Лопеса больше не выкладывать такие видео. Потому что бой из-за его роликов может не состояться.
Ломаченко – Лопес: главное о поединке
- Бой между Ломаченко и Лопесом должен состояться 30 мая на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США).
- Из-за пандемии COVID-19 бой вынужденно перенесли.
- Оба боксера выступают за то, чтобы поединок состоялся со зрителями на трибунах.
- Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO.
- Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.
Что известно об Иване Редкаче
- 33-летний украинский боксер, выступающий в полусреднем весе.
- Провел 30 поединков, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений.
- В январе проиграл Дэнни Гарсии за право сразиться с чемпионом мира по версии WBC.