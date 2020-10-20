Пачки долларов: украинец Редкач забрал выигрыш за поражение Ломаченко – видео
Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) сделал ставку на поражение 32-летнего украинского боксера Василия Ломаченко от 23-летнего американца Теофимо Лопеса.
Видео с пачками денег боксер опубликовал на своей странице в инстаграме. На видео Редкач показал 15 стопок 100-долларовых купюр.
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Я никогда не делал подобных ставок на бокс ни на один матч, но 17 октября мне очень захотелось поставить эти деньги. Я собираюсь потратить их на экипировку молодым бойцам спортивной школы-интерната БВУФК, где я начинал свою боксерскую карьеру. Всем хорошего настроения! Спасибо за хороший бой, Теофимо,
– написал Редкач.
Редкач поставил на победу Лопеса
В последнее время Редкач высказывался негативно в адрес Ломаченко. В частности, Иван сравнил Ломаченко с президентом России Владимиром Путиным.
Перед поединком Ломаченко – Лопес Редкач сообщил, что поставил 25 тысяч долларов на победу Теофимо.
Что известно о поражении Ломаченко?
Бой Ломаченко – Лопес состоялся в ночь с 17 на 18 октября. Теофимо выиграл бой убедительным решением судей 119:109, 117:111, 116:112. 23-летний Лопес стал самым молодым абсолютным чемпионом мира по боксу.