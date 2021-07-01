Долго не было ничего слышно от Редкача

Иван Редкач рассказал о своих отношениях с земляком и признался, кто будет его фаворитом в реванше Ломаченко – Лопес. Боксеры не переносят друг друга.

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Одиозный боец ​​отметил, что был фанатом Василия и уважает его как боксера: "Мы ненавидим друг друга. Шучу. В никаких. Я был его фанатом. Со спортивной стороны я его уважаю, как боксера. Пожалуй, и все. Хорошего больше не добавлю, а плохо говорить не хочу".

Редкач прокомментировал и то, кого будет поддерживать во втором поединке Ломаченко и Лопеса. Его ответ был очевиден – против земляка. Такого же мнения Иван придерживался еще в феврале 2021, заявляя, что Ломаченко не готов к реваншу с американцем: "Теофимо более уверенно себя ведет в жизни. Такое качество поможет ему на ринге "переехать" Васю".

Если вдруг произойдет реванш Ломаченко и Лопеса, то я только за Теофимо,

– заявил украинский боксер.

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