На шаг стал ближе к бою с Ломаченко
35-летний боксер Иван Редкач всю карьеру выступал в первом полусреднем и полусреднем весе. Теперь украинец готов попробовать свои силы в более низкой весе, где выступает другой известный боец из Украины Василий Ломаченко.
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Редкач заговорил о новой для себя весовой категории. Иван заявил, что его менеджер может договориться с земляком о совместном поединке: "Мой бой с Ломаченко? Если мой менеджер устроит бой с Василием, я легко с ним подерусь. Ломаченко слишком маленький и низкий для меня. В полулегком и втором полулегком весе Ломаченко – зверь, но в легком весе все иначе".
Я перехожу в легкий вес. Это моя весовая категория. То, что я говорил о Ломаченко – это все серьезно. Наш конфликт начался не из-за меня,
– сказал Редкач.
Иван оценил последнего соперника Ломаченко из Японии Масайоши Накатани. Украинец назвал его не настоящим соперником для Василия.
Напряженные отношения Редкача и Ломаченко
- Ломаченко имеет шанс отомстить Редкачу за троллинг в его сторону вне профессионального ринга. Иван неоднократно кидал оскорбления и шутки в сторону Василия и его друга Александра Усика.
- Перед боем Ломаченко с Лопесом украинец открыто поддерживал Теофимо и поставил на его победу кругленькую сумму денег.
- 35-летний боец высмеивал поведение земляка и заявлял, что боксер из Украины может испугаться соперника. Иван даже сравнивал Василия с "братом во Христе".
- После поединка Ломаченко признался, что проводил бой с поврежденным плечом. Это помешало Василию победить Лопеса. Эпатажный боксер обвинил земляка и назвал его травмы простой симуляцией и оправданием.