На шаг стал ближе к бою с Ломаченко

35-летний боксер Иван Редкач всю карьеру выступал в первом полусреднем и полусреднем весе. Теперь украинец готов попробовать свои силы в более низкой весе, где выступает другой известный боец ​​из Украины Василий Ломаченко.

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Редкач заговорил о новой для себя весовой категории. Иван заявил, что его менеджер может договориться с земляком о совместном поединке: "Мой бой с Ломаченко? Если мой менеджер устроит бой с Василием, я легко с ним подерусь. Ломаченко слишком маленький и низкий для меня. В полулегком и втором полулегком весе Ломаченко – зверь, но в легком весе все иначе".

Я перехожу в легкий вес. Это моя весовая категория. То, что я говорил о Ломаченко – это все серьезно. Наш конфликт начался не из-за меня,

– сказал Редкач.

Иван оценил последнего соперника Ломаченко из Японии Масайоши Накатани. Украинец назвал его не настоящим соперником для Василия.

К слову. Свой последний бой Редкач проиграл. Его обидчиком стал Реджис Прогрейс, который нокаутировал украинца. Соперник пробил в печень, но боксер из Украины хотел схитрить и упал на канвас, держась за пах. Никто не повелся на такую ​​актерскую игру Редкача, который даже обжаловал решение судей, но это ничего не дало.

Напряженные отношения Редкача и Ломаченко