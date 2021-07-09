На крок став ближчим до бою з Ломаченком

35-річний боксер Іван Редкач усю кар'єру виступав у першій напівсередній та напівсередній вазі. Тепер українець готовий спробувати свої сили у нижчій вазі, де виступає інший відомий боєць з України Василь Ломаченко.

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Редкач заговорив про нову для себе вагову категорію. Іван заявив, що його менеджер може домовитись із земляком про спільний поєдинок: "Мій бій з Ломаченком? Якщо мій менеджер влаштує бій з Василем, я легко з ним поб'юся. Ломаченко занадто маленький і низький для мене. В напівлегкій і другій напівлегкій вазі Ломаченко – звір, але в легкій вазі все інакше".

Я переходжу в легку вагу. Це моя вагова категорія. Те, що я говорив про Ломаченка – це все серйозно. Наш конфлікт почався не через мене,

– сказав Редкач.

Іван оцінив останнього суперника Ломаченка з Японії Масайоші Накатані. Українець назвав його не справжнім суперником для Василя.

До слова. Свій останній бій Редкач програв. Його кривдником став Реджис Прогрейс, який нокаутував українця. Суперник пробив у печінку, але боксер з України хотів схитрувати та впав на канвас, тримаючись за пах. Ніхто не повівся на таку акторську гру Редкача, який навіть оскаржив рішення суддів, але це нічого не дало.

Напружені стосунки Редкача та Ломаченка