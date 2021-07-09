На крок став ближчим до бою з Ломаченком
35-річний боксер Іван Редкач усю кар'єру виступав у першій напівсередній та напівсередній вазі. Тепер українець готовий спробувати свої сили у нижчій вазі, де виступає інший відомий боєць з України Василь Ломаченко.
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Редкач заговорив про нову для себе вагову категорію. Іван заявив, що його менеджер може домовитись із земляком про спільний поєдинок: "Мій бій з Ломаченком? Якщо мій менеджер влаштує бій з Василем, я легко з ним поб'юся. Ломаченко занадто маленький і низький для мене. В напівлегкій і другій напівлегкій вазі Ломаченко – звір, але в легкій вазі все інакше".
Я переходжу в легку вагу. Це моя вагова категорія. Те, що я говорив про Ломаченка – це все серйозно. Наш конфлікт почався не через мене,
– сказав Редкач.
Іван оцінив останнього суперника Ломаченка з Японії Масайоші Накатані. Українець назвав його не справжнім суперником для Василя.
Напружені стосунки Редкача та Ломаченка
- Ломаченко має шанс помститись Редкачу за тролінг у його сторону поза професійним рингом. Іван неодноразово закидував образи та жарти у Василя та його друга Олександра Усика.
- Перед боєм Ломаченка з Лопесом українець відкрито підтримував Теофімо та навіть поставив на його перемогу кругленьку суму грошей.
- 35-річний боєць висміював поведінку земляка та заявляв, що боксер з України може злякатись суперника. Іван навіть порівнював Василя з "братом у Христі".
- Після двобою Ломаченко зізнався, що проводив бійку з пошкодженим плечем. Це завадило Василю перемогти Лопеса. Епатажний боксер звинуватив земляка та назвав його травми простою симуляцією та виправданням.