Комиссия не оценила актерскую игру Редкача

Иван Редкач и Реджис Прогрейс подрались на арене "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте (США). Украинец был совсем неподготовленным и уже в четвертом раунде оказался на грани нокдауна, но чудом удержался на ногах.

Как это было Редкач проиграл Прогрейсу и покинул ринг на носилках после мощного удара в печень: видео

32-летний американец в 6 раунде ударом в печень положил соперника из Украины на канвас. После этого удара Редкач уже не сумел подняться на собственные ноги. Однако украинец почему-то упал на настил ринга и схватился за пах, как будто получил удар ниже пояса. Хотя на видео хорошо видно, как Реджис пробивал в бок Ивана. Кажется, 35-летний боксер из Украины хотел схитрить в этом моменте. Редкач покинул ринг только на носилках.

А рефери решил посчитать судейские записки и отдал победу Реджис только по ним, а не нокаутом. Такой эпизод не понравился американской команде Прогрейса. Поэтому после боя менеджер боксера из США Сэм Катковский отправил запрос в Атлетическую комиссию штата Джорджия с просьбой пересмотреть результат.

Важно! Комиссия пересмотрела видеоповтор и изменила итоговое решение поединка – победа Прогрейса техническим нокаутом.

Видео скандального эпизода