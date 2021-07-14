Гол Ярмоленко среди лучших на Евро, дисквалификация Верняева: новости спорта 13 июля
Источник:24 канал
Во вторник, 13 июля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте на Спорт24.
Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего на Евро-2020
УЕФА объявил начало голосования за лучший гол Евро-2020. За награду поборется футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко.
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Топ-10 голов по версии УЕФА
- Андрей Ярмоленко, Нидерланды – Украина (3: 2)
- Патрик Шик, Шотландия – Чехия (0: 2)
- Криштиану Роналду, Венгрия – Португалия (0: 3)
- Кевин де Брюйне, Дания – Бельгия (1: 2)
- Лука Модрич, Хорватия – Шотландия (3: 1)
- Поль Погба, Франция – Швейцария (3: 3)
- Лоренцо Инсинье, Бельгия – Италия (1: 2)
- Федерико Кьеза, Италия – Испания (1: 1)
- Альваро Мората, Италия – Испания (1: 1)
- Миккель Дамсгор, Англия – Дания (2: 1)
Верняев дисквалифицирован за положительный допинг-тест
Украинский олимпийский чемпион и чемпион мира Олег Верняев получил дисквалификацию за положительный допинг-тест. Об этом сообщил сам спортсмен.
По словам Верняева, в одном из его допинг-тестов нашли мельдоний. Срок дисквалификации – 4 года и начинается с ноября 2020 года.Обратите внимание! Сайт GEF еще не сообщил о дисквалификации Верняева, на сайте Международной федерации спортивной гимнастики он до сих пор указан как "отстраненный".
Что известно об отстранении Верняева
- В начале января появилась неожиданная информация об отстранении Верняева. Олег не мог участвовать в соревнованиях до конца завершения расследования. Дело могло касаться и допинга, однако точной информации не было.
- Сам спортсмен и его тренер никак не комментировали такую дисквалификацию. Гимнаст продолжал тренироваться и восстанавливаться после травмы. Сейчас идет рассмотрение дела.
- Верняев уже однажды не поехал на чемпионат Европы. Тренер украинской сборной сказал, что причиной этого стали микротравмы спортсмена.
УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020
УЕФА составил символическую сборную лучших футболистов Евро-2020. В команду УЕФА вошли сразу 5 игроков сборной Италии, которая выиграла чемпионат Европы.
Кроме пяти итальянцев, в символической сборной еще три англичанина, и по одному бельгийцу, испанцу и датчанину.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия).
Защитники: Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия).
Полузащитники: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания).
Нападающие: Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия).
Сборная Украины проведет товарищеский матч с Чехией
Сборная Украины в сентябре 2021 года проведет сразу три матча. Третий из них будет товарищеский – против Чехии. И проведет его Украина на выезде.
Игра состоится на домашнем стадионе клуба Виктория, который вмещает 12 тысяч зрителей. Когда именно начнется матч – будет известно позже.
- Матч против сборной Чехии станет третьим для сборной Украины в сентябре 2021 года. 1 сентября украинцы сыграют на выезде против Казахстана, а 4 сентября – примем Францию (Киев). Оба этих матча состоятся в рамках отбора на чемпионат мира.