Награда Зинченко

Авторитетный статистический портал Squawka определил лучшего игрока украинской сборной на Евро-2020. Им стал левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко.

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24-летний полузащитник стал единственным среди украинцев, кто попал в символическую сборную турнира. Правда, при составлении команды единственным условием было такое – использовать только одного футболиста из каждой сборной.

На Чемпионате Европы-2020 Зинченко отыграл 5 матчей, в которых забил один гол и отдал такое же количество передач.

Символическая сборная

Голкипер: Янн Соммер (Швейцария)

Янн Соммер (Швейцария) Защитники: Гарри Магуайр (Англия), Симон Кьер (Дания), Джорджо Кьеллини (Италия)

Гарри Магуайр (Англия), Симон Кьер (Дания), Джорджо Кьеллини (Италия) Полузащитники: Александр Зинченко (Украина), Педри (Испания), Поль Погба (Франция), Мемфис Депай (Нидерланды)

Александр Зинченко (Украина), Педри (Испания), Поль Погба (Франция), Мемфис Депай (Нидерланды) Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Патрик Шик (Чехия), Ромелу Лукаку (Бельгия)