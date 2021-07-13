Награда Зинченко
Авторитетный статистический портал Squawka определил лучшего игрока украинской сборной на Евро-2020. Им стал левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко.
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24-летний полузащитник стал единственным среди украинцев, кто попал в символическую сборную турнира. Правда, при составлении команды единственным условием было такое – использовать только одного футболиста из каждой сборной.
- На Чемпионате Европы-2020 Зинченко отыграл 5 матчей, в которых забил один гол и отдал такое же количество передач.
Символическая сборная
- Голкипер: Янн Соммер (Швейцария)
- Защитники: Гарри Магуайр (Англия), Симон Кьер (Дания), Джорджо Кьеллини (Италия)
- Полузащитники: Александр Зинченко (Украина), Педри (Испания), Поль Погба (Франция), Мемфис Депай (Нидерланды)
- Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Патрик Шик (Чехия), Ромелу Лукаку (Бельгия)
- Не только Squawka отметила игру Зинченко. Еще раньше SofaScore выделил среди других действия украинца. Александра отметили представители УЕФА и авторитетные статистические порталы InStat и WhoScored.
- Лидер сборной Украины – автор первого взятия ворот Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Защитник Манчестер Сити откликнулся на классную передачу шведой от капитана "сине-желтых" Андрея Ярмоленко и в одно касание пробил мимо голкипера. Матч Александр доигрывал с капитанской повязкой, которая перешла к нему после замены все того же Ярмоленко.