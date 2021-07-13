Товарищеская встреча между сборными Чехии и Украины пройдет в Пльзене 8 сентября.

Примечательно Украина на Евро-2020: Бущан один из лучших вратарей, результативность на уровне Германии

Игра состоится на домашнем стадионе клуба Виктория, который вмещает 12 тысяч зрителей.

Когда именно начнется матч – будет известно позже.

Сборные Украины и Чехии на Евро-2020 вышли в четвертьфинал турнира. Украинцы уступили сборной Англии, Чехия уступила Дании.

Матч против сборной Чехии станет третьим для сборной Украины в сентябре 2021 года. 1 сентября украинцы сыграют на выезде против Казахстана, а 4 сентября – примем Францию ​​(Киев). Оба эти матча состоятся в рамках отбора на чемпионат мира.

Еще три матча отбора на ЧМ:

9 октября: Финляндия – Украина

12 октября: Украина – Босния и Герцеговина (Львов)

16 ноября: Босния и Герцеговина – Украина

Сборная Украины до конца года проведет еще один товарищеский матч. Это будет игра против сборной Болгарии. Она состоится в Одессе 11 ноября