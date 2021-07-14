Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020
УЄФА оголосив початок голосування за найкращий гол Євро-2020. За нагороду побореться футболіст збірної України Андрій Ярмоленко.
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Топ-10 голів за версією УЄФА
- Андрій Ярмоленко, Нідерланди – Україна (3:2)
- Патрік Шик, Шотландія – Чехія (0:2)
- Кріштіану Роналду, Угорщина – Португалія (0:3)
- Кевін де Брюйне, Данія – Бельгія (1:2)
- Лука Модрич, Хорватія - Шотландія (3:1)
- Поль Погба, Франція – Швейцарія (3:3)
- Лоренцо Інсіньє, Бельгія – Італія (1:2)
- Федеріко К'єза, Італія – Іспанія (1:1)
- Альваро Мората, Італія – Іспанія (1:1)
- Міккель Дамсгор, Англія – Данія (2:1)
Верняєва дискваліфікували через позитивний допінг-тест
Український олімпійський чемпіон та чемпіон світу Олег Верняєв отримав дискваліфікацію через позитивний допінг-тест. Про це повідомив сам спортсмен.
За словами Верняєва, в одному з його допінг-тестів знайшли мельдоній. Термін дискваліфікації – 4 роки і починається з листопада 2020 року.
Що відомо про відсторонення Верняєва
- На початку січня з'явилась несподівана інформація про відсторонення Верняєва. Олег не зможе брати участь у змаганнях до кінця завершення розслідування. Справа може стосуватися й допінгу, однак точної інформації поки немає.
- Сам спортсмен та його тренер ніяк не коментують таку дискваліфікацію. Гімнаст продовжує тренуватись та відновлюватись після травми. Наразі йде розгляд справи.
- Верняєв вже одного разу не поїхав на чемпіонат Європи. Тренер української збірної сказав, що причиною цього стали мікротравми спортсмена.
УЄФА назвав символічну збірну Євро-2020
УЄФА склав символічну збірну найкращих футболістів Євро-2020. До команди УЄФА увійшли відразу 5 гравців збірної Італії, яка виграла чемпіонат Європи.
Окрім п'яти італійців, у символічній збірній ще три англійці, та по одному бельгійцю, іспанцю та данцю.
Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (Італія).
Захисники: Кайл Уокер (Англія), Леонардо Бонуччі (Італія), Гаррі Магвайр (Англія), Леонардо Спінаццола (Італія).
Півзахисники: П'єр-Еміль Гейб'єрг (Данія), Жоржиньо (Італія), Педрі (Іспанія).
Нападники: Федеріко К'єза (Італія), Ромелу Лукаку (Бельгія), Рахім Стерлінг (Англія).
Збірна України проведе товариський матч з Чехією
Збірна України у вересні 2021 року проведе одразу три матчі. Третій з них буде товариський – проти Чехії. І проведе його Україна на виїзді.
Гра відбудеться на домашньому стадіоні клубу Вікторія, який вміщає 12 тисяч глядачів. Коли саме розпочнеться матч – буде відомо згодом.
- Матч проти збірної Чехії стане третім для збірної України у вересні 2021 року. 1 вересня українці зіграють на виїзді проти Казахстану, а 4 вересня – приймемо Францію (Київ). Обидва ці матчі відбудуться в рамках відбору на чемпіонат світу.