Олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев отстранен от соревнований. Против украинского спортсмена продолжается определенная процедура, которую держат в тайне. Дело может касаться и допинга, однако точной информации пока нет.

Главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский прокомментировал информацию о временном отстранении Олега Верняева от соревнований. Об этом сообщает Tribuna.com.

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Сказали ничего не рассказывать

Он подтвердил, что Верняева временно отстранили от участия в соревнованиях согласно решению Международной федерации гимнастики.

По его словам, сейчас идет рассмотрение дела. Международная федерация гимнастики попросила воздержаться от комментариев.

Сейчас идет разбирательство, больше сказать не могу. Сказали пока ничего не говорить. Когда это все будет выяснено, тогда будем говорить,

– заявил тренер.

Также Сартинский ответил на вопрос может ли дело против Верняева касаться допинга.

"Может. Но пока сказали ничего не рассказывать. Это закрытая информация пока", – отметил тренер.

Он рассказал, что Верняев пропускает чемпионат Европы не только из-за этого дела, но и травмы. Пока украинский спортсмен не тренируется.

Важно. Генеральная секретарша федерации гимнастики Украины Оксана Кулида в комментарии Tribuna.com сказала, что не может комментировать эту информацию.

Достижения Верняева

27-летний уроженец Донецка является одним из самых титулованных спортсменов Украины.

Верняев – олимпийский чемпион 2016 года по упражнениях на брусьях и серебряный призер Олимпиады-2016 в многоборье.

Олег – чемпион мира, трехкратный серебряный и бронзовый призер. Украинец также трехкратный чемпион Европейских игр и шестикратный чемпион Европы.