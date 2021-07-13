Технические наблюдатели УЕФА составили список из 10 лучших голов на Евро-2020. Выбрать самый красивый может каждый болельщик на сайте УЕФА.
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Топ-10 голов по версии УЕФА
- Андрей Ярмоленко, Нидерланды – Украина (3:2)
- Патрик Шик, Шотландия – Чехия (0:2)
- Криштиану Роналду, Венгрия – Португалия (0:3)
- Кевин де Брюйне, Дания – Бельгия (1:2)
- Лука Модрич, Хорватия – Шотландия (3:1)
- Поль Погба, Франция – Швейцария (3:3)
- Лоренцо Инсинье, Бельгия – Италия (1:2)
- Федерико Кьеза, Италия – Испания (1:1)
- Альваро Мората, Италия – Испания (1:1)
- Миккель Дамсгор, Англия – Дания (2:1)
Видео гола Ярмоленко в ворота Нидерландов
По итогам Евро-2020 УЕФА вручил три индивидуальные награды. На Евро-2020 лучшим бомбардиром стал Криштиану Роналду. Нападающий Португалии забил 5 голов.
Игрок Испании Педри стал лучшим молодым футболистом турнира. Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, который выиграл две серии пенальти, признан лучшим игроком Евро-2020.