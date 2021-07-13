Символическая сборная Евро-2020
Команда Евро-2020 года было составлена техническими наблюдателями УЕФА.
К слову Украины на Евро-2020: Бущан один из лучших вратарей, результативность на уровне Германии
Кроме пяти итальянцев, в символической сборной еще три англичанина, и по одному бельгийцу, испанцу и датчанину.
Вратарь
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия)
Защитники
- Кайл Уокер (Англия)
- Леонардо Бонуччи (Италия)
- Гарри Магуайр (Англия)
- Леонардо Спинаццола (Италия)
Полузащитники
- Пьер-Эмиль Гейбьерг (Дания)
- Жоржиньо (Италия)
- Педри (Испания)
Нападающие
- Федерико Кьеза (Италия)
- Ромелу Лукаку (Бельгия)
- Рахим Стерлинг (Англия)
По итогам Евро-2020 УЕФА также вручил три награды:
- лучший бомбардир – Криштиану Роналду (Португалия) – 5 голов
- лучший молодой игрок – Педри (Испания)
- лучший игрок Евро-2020 – Джанлуиджи Доннарумма (Италия)