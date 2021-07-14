Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего на Евро-2020

УЕФА объявил начало голосования за лучший гол Евро-2020. За награду поборется футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Смотрите также Единственный украинец Зинченко – в символической сборной Евро-2020

Топ-10 голов по версии УЕФА

Андрей Ярмоленко, Нидерланды – Украина (3: 2)

Патрик Шик, Шотландия – Чехия (0: 2)

Криштиану Роналду, Венгрия – Португалия (0: 3)

Кевин де Брюйне, Дания – Бельгия (1: 2)

Лука Модрич, Хорватия – Шотландия (3: 1)

Поль Погба, Франция – Швейцария (3: 3)

Лоренцо Инсинье, Бельгия – Италия (1: 2)

Федерико Кьеза, Италия – Испания (1: 1)

Альваро Мората, Италия – Испания (1: 1)

Миккель Дамсгор, Англия – Дания (2: 1)

Верняев дисквалифицирован за положительный допинг-тест

Украинский олимпийский чемпион и чемпион мира Олег Верняев получил дисквалификацию за положительный допинг-тест. Об этом сообщил сам спортсмен.

По словам Верняева, в одном из его допинг-тестов нашли мельдоний. Срок дисквалификации – 4 года и начинается с ноября 2020 года.

Обратите внимание! Сайт GEF еще не сообщил о дисквалификации Верняева, на сайте Международной федерации спортивной гимнастики он до сих пор указан как "отстраненный".

Что известно об отстранении Верняева

В начале января появилась неожиданная информация об отстранении Верняева. Олег не мог участвовать в соревнованиях до конца завершения расследования. Дело могло касаться и допинга, однако точной информации не было.

Сам спортсмен и его тренер никак не комментировали такую дисквалификацию. Гимнаст продолжал тренироваться и восстанавливаться после травмы. Сейчас идет рассмотрение дела.

Верняев уже однажды не поехал на чемпионат Европы. Тренер украинской сборной сказал, что причиной этого стали микротравмы спортсмена.

УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020

УЕФА составил символическую сборную лучших футболистов Евро-2020. В команду УЕФА вошли сразу 5 игроков сборной Италии, которая выиграла чемпионат Европы.

Кроме пяти итальянцев, в символической сборной еще три англичанина, и по одному бельгийцу, испанцу и датчанину.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия).

Защитники: Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия).

Полузащитники: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания).

Нападающие: Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия).

Сборная Украины проведет товарищеский матч с Чехией

Сборная Украины в сентябре 2021 года проведет сразу три матча. Третий из них будет товарищеский – против Чехии. И проведет его Украина на выезде.

Игра состоится на домашнем стадионе клуба Виктория, который вмещает 12 тысяч зрителей. Когда именно начнется матч – будет известно позже.