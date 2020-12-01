В понедельник, 30 ноября, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Сборная Украины досрочно завоевала путевку на Евробаскет-2022

Сборная Украины по баскетболу обыграла команду Австрии в 4 туре отбора на чемпионат Европы-2022 и досрочно завоевала путевку на турнир, пишет 24 канал.

К слову Матч "Ювентус" – "Динамо" впервые в истории Лиги чемпионов рассудит женская бригада арбитров

Этого права команда Айнарс Багатскиса добилась, обыграв в тяжелейшем матче австрийцев в так называемом пузыре в Словении – 70:67.

Следующие матчи в квалификационном турнире "желто-синие" проведут в феврале 2021-го.

В Украине изменился официальный транслятор еврокубков

Еврокубки в Украине в 2021-2024 годах будут транслироваться на платформе MEGOGO. Медиасервис выиграл тендер на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Основными конкурентами Megogo были Медиа Группа Украина (МГУ) с ее футбольными каналами и платформой Oll.tv. Другие телекоммуникационные провайдеры услуг и медиа-холдинги, такие, как "Воля-Кабель" Мир ТВ, Setanta Sports и "1+1" также проявили значительный интерес к тендеру.

Свитолина ворвалась в топ-10 самых успешных теннисисток

Первая ракетка Украины Элина Свитолина ворвалась в десятку теннисисток, которые получили наибольшее количество побед за последние десять лет. В активе украинки 301 успешный поединок.

Лидерами этого рейтинга стали сразу две теннисистки – чешка Петра Квитова и представительница Дании Каролин Возняцки. У обеих по 404 победы. Их ближайшими конкурентками стали Анжелик Кербер (395) и Симона Халеп, у которой на одну победу меньше – 394.

Кто еще попал в топ-10

Квитова – 404

Возняцки – 404

Кербер – 395

Халеп – 394

Серена Уильямс – 369

Радванская – 362

Плишкова – 321

Азаренко – 307

Свитолина – 301

Наварро – 392

Почему УЕФА засчитал Украине техническое поражение в матче со Швейцарией

УЕФА принял решение засчитать техническое поражение сборной Украины в матче против Швейцарии в Лиге наций, из-за чего "желто-синие" снижаются в Лигу В. Европейский футбольный союз потребовал от Украины выставить на матч шестого тура Лиги наций со Швейцарией новую команду.

По словам генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого, у нашей стороны на организацию такой сборной было всего 24 часа, что сделало выполнение этого требования невозможным и привело к техническому поражению.

Техническое поражение сборной Украины: что известно

Матч Швейцария – Украина должен был состояться 17 ноября.

Игру отменили, ведь в сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Швейцарский врач отправил всю команду на карантин.

Сборная Украины пыталась провести этот матч на следующий день. Украинцы пытались воспользоваться тем фактом, что у них было 13 игроков, у которых тесты на коронавирус были отрицательными. Однако игра так и не состоялась.

В УЕФА приняли решение засчитать сборной Украины техническое поражение за этот матч.