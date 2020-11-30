Сборная Украины по баскетболу обыграла команду Австрии в 4 туре отбора на чемпионат Европы-2022 и досрочно завоевала путевку на турнир.

Украина – Австрия 70:67 (16:14, 13:16, 21:15, 20:22)

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"Желто-синие" заставили изрядно понервничать своих болельщиков. В первых двух четвертях подопечные Айнирса Багатскиса слишком много ошибались, теряли мяч в атаках – благо, соперник тоже не особо отличался точностью и результативностью. Но на большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе австрийцев – 30:29.

По итогам третьей четверти украинцы смогли обеспечить себе комфортное преимущество в пять очков (50:45), которое благополучно растеряли на старте заключительной десятиминутки, позволив сопернику даже выйти вперед. Впрочем, вовремя спохватившись, "желто-синие" все же смогли склонить чашу весов в свою пользу – 70:67.