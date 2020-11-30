Матч "Ювентус" – "Динамо" впервые в истории Лиги чемпионов рассудит женская бригада арбитров
УЕФА назначил арбитров на матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Динамо".
Главным арбитром матча будет Стефани Фраппар из Франции. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
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Ее помощниками назначены Хишам Закрани и Меди Рамуне. Четвертый арбитр – Карим Абед. Арбитр ВАС – Бенуа Майо, его ассистент – Вилли Делаже.
Историческое назначение
Впервые женщина будет главным судьей в поединке Лиги чемпионов. Не так давно Фраппар обслуживала матч Лиги Европы с участием "Зари" и "Лестера".
Также Фраппар уже работала и главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА-2019 между "Челси" и "Ливерпулем".
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