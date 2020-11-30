Еврокубки в Украине в 2021-2024 годах будут транслироваться на платформе MEGOGO. Медиасервис выиграл тендер на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Как пишет "Цензор.нет" со ссылкой на источник, близкий к тендеру, основными конкурентами Megogo были Медиа Группа Украина (МГУ) с ее футбольными каналами и платформой Oll.tv. Другие телекоммуникационные провайдеры услуг и медиа-холдинги, такие, как "Воля-Кабель" Мир ТВ, Setanta Sports и "1+1" также проявили значительный интерес к тендеру.

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"Победа платформы над телевизионными гигантами, вероятно, более всего ударит по МГУ, которая вкладывает немалые инвестиции в развитие спортивного контента, и лидерство в этом направлении важно для акционера – Рината Ахметова. Это довольно интересный рыночный кейс, когда единоличные права получила не медиагруппа, которая имеет в составе аж 3 футбольные каналы и сервис интернет-телевидения Oll.tv, а OTT | VOD-платформа", – говорится в сообщении.

Что произойдет с медиа группой Украины

Такой проигрыш может привести и к изменениям в составе топ-менеджмента МГУ, которая более 10 лет вкладывала огромные нерыночные инвестиции в футбольный контент, и теперь в течение ближайших лет будет лишена ключевого рейтингового продукта для этой рыночной ниши.

Другие участники рынка отмечают, что информация о победе в тендере платформы Megogo соответствует действительности, поскольку сразу после окончания процедур Oll.tv предложил годовую подписку на футбольные телеканалы абонентам, которые еще не знают, что с лета следующего года уже не смогут просматривать трансляцию матчей Еврокубков на этой платформе.

Также Oll.tv вместе с телеканалами "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3" начали переключаться на другие виды спорта, такие как художественная гимнастика.