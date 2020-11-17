Матч Швейцария – Украина окончательно не состоится: заявление УЕФА по этому поводу
Матч Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии не состоится. Украинская сторона подтвердила, что не имеет возможности выставить другой состав.
О том, что матч Украина – Швейцария не состоится, говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.
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Единственной возможностью для проведения этого матча было то, что за сборную Украины сыграют футболисты, которые не контактировали с инфицированными на коронавирус, и которые имеют право выступать за сборную Украины. Тогда матч могли бы сыграть 17 или 18 ноября.
Такими могли быть игроки молодежной сборной Украины. Однако у них во вторник, 17 ноября, – матч против сверстников из Северной Ирландии.
Поэтому Украинская ассоциация футбола официально обратилась к УЕФА с заявлением, что у них нет возможности выставить другую команду на этот матч.
И теперь этот вопрос будет передан в Контрольно-этический и дисциплинарный комитет УЕФА для принятия решения в соответствии со специальными правилами, которые применяются к матчам сборной.
- В УЕФА есть несколько вариантов относительно исхода матча. Наиболее вероятно то, что результат матча будет определен жеребьевкой (победа Швейцарии, ничья или победа Украины).
- В УАФ также отметили, что если сборной Украины за этот матч засчитают техническое поражение, они сразу же подадут протест.
- Украина и Швейцария ведут борьбу за сохранение места в элитном дивизионе Лиги наций. Украинцы опережают соперников на три очка, поэтому в этом матче их устроит как победа, так и ничья. Сборной Швейцарии надо только побеждать.
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