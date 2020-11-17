Матч Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии не состоится. Украинская сторона подтвердила, что не имеет возможности выставить другой состав.

О том, что матч Украина – Швейцария не состоится, говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

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Единственной возможностью для проведения этого матча было то, что за сборную Украины сыграют футболисты, которые не контактировали с инфицированными на коронавирус, и которые имеют право выступать за сборную Украины. Тогда матч могли бы сыграть 17 или 18 ноября.

Такими могли быть игроки молодежной сборной Украины. Однако у них во вторник, 17 ноября, – матч против сверстников из Северной Ирландии.

Поэтому Украинская ассоциация футбола официально обратилась к УЕФА с заявлением, что у них нет возможности выставить другую команду на этот матч.

И теперь этот вопрос будет передан в Контрольно-этический и дисциплинарный комитет УЕФА для принятия решения в соответствии со специальными правилами, которые применяются к матчам сборной.