Свитолина ворвалась в топ-10 самых успешных теннисисток по количеству побед
Первая ракетка Украины Элина Свитолина ворвалась в десятку теннисисток, которые одержали наибольшее количество побед за последние десять лет. В активе украинки 301 успешный поединок.
26-летняя Элина Свитолина за свою карьеру с 2011/20 года (на уровне WTA/Grand Slam/FedCup) 301 раз завершала свои поединки победой. Такой результат позволил украинке занять почетное девятое место в рейтинге лучших теннисисток планеты по количеству побед за последнее десятилетие, пишет 24 канал.
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Лидерами этого рейтинга стали сразу две теннисистки – чешка Петра Квитова и представительница Дании Каролин Возняцки. У обоих по 404 победы.
Их ближайшими конкурентками стали Анжелик Кербер (395) и Симона Халеп, которая имеет на одну победу меньше – 394.
Кто еще попал в топ-10
- Квитова – 404
- Возняцки – 404
- Кербер – 395
- Халеп – 394
- Серена Уильямс – 369
- Радванска – 362
- Плишкова – 321
- Азаренко – 307
- Свитолина – 301
- Наварро – 392
Интересно, что в этой когорте элитных теннисисток Элина самая молодая спортсменка – 26 лет. Менее тридцати лет еще только Плишковой (28) и Халеп (29).
Добавим, что больше всего в этом среди украинок обогатилась как раз Элина Свитолина, которая получила два титула. В одиночном разряде Элине не было равных на турнире WTA International в Страсбурге и Монтеррее. Украинка заняла 5 место в финальном рейтинге WTA. За прошлый сезон она заработала 625 тысяч долларов, что на 200 тысяч меньше, чем в 2019 году.
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