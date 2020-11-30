Первая ракетка Украины Элина Свитолина ворвалась в десятку теннисисток, которые одержали наибольшее количество побед за последние десять лет. В активе украинки 301 успешный поединок.

26-летняя Элина Свитолина за свою карьеру с 2011/20 года (на уровне WTA/Grand Slam/FedCup) 301 раз завершала свои поединки победой. Такой результат позволил украинке занять почетное девятое место в рейтинге лучших теннисисток планеты по количеству побед за последнее десятилетие, пишет 24 канал.

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Лидерами этого рейтинга стали сразу две теннисистки – чешка Петра Квитова и представительница Дании Каролин Возняцки. У обоих по 404 победы.

Их ближайшими конкурентками стали Анжелик Кербер (395) и Симона Халеп, которая имеет на одну победу меньше – 394.

Кто еще попал в топ-10

Квитова – 404 Возняцки – 404 Кербер – 395 Халеп – 394 Серена Уильямс – 369 Радванска – 362 Плишкова – 321 Азаренко – 307 Свитолина – 301 Наварро – 392

Интересно, что в этой когорте элитных теннисисток Элина самая молодая спортсменка – 26 лет. Менее тридцати лет еще только Плишковой (28) и Халеп (29).

Добавим, что больше всего в этом среди украинок обогатилась как раз Элина Свитолина, которая получила два титула. В одиночном разряде Элине не было равных на турнире WTA International в Страсбурге и Монтеррее. Украинка заняла 5 место в финальном рейтинге WTA. За прошлый сезон она заработала 625 тысяч долларов, что на 200 тысяч меньше, чем в 2019 году.