УЕФА принял решение засчитать техническое поражение сборной Украины в матче против Швейцарии в Лиге наций, из-за чего "желто-синие" снижаются в Лигу В. Европейский футбольный союз потребовал от Украины выставить на матч шестого тура Лиги наций со Швейцарией новую команду.

Об этом в комментарии телеканалам "Футбол 1/2/3" рассказал генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий.

По его словам, у нашей стороны на организацию такой сборной было всего 24 часа, что сделало выполнение этого требования невозможным и привело к техническому поражению.

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"100% команда должна была прибыть из Украины, не контактировать с составом, который был в то время в Люцерне, но, поскольку протокол УЕФА по матчам на выезде очень жесткий, обеспечить это было невозможно. С точки зрения того, что нужно было сдать тесты, пройти несколько процедур, обеспечить чартер, пересечение границы и так далее. Это все было невозможно сделать за 24 часа. Если бы у нас было 48 часов, мы бы справились", – рассказал Записоцкий.

Техническое поражение сборной Украины: коротко