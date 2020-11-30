Стало известно, почему УЕФА засчитал Украине техническое поражение в матче со Швейцарией
УЕФА принял решение засчитать техническое поражение сборной Украины в матче против Швейцарии в Лиге наций, из-за чего "желто-синие" снижаются в Лигу В. Европейский футбольный союз потребовал от Украины выставить на матч шестого тура Лиги наций со Швейцарией новую команду.
Об этом в комментарии телеканалам "Футбол 1/2/3" рассказал генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий.
По его словам, у нашей стороны на организацию такой сборной было всего 24 часа, что сделало выполнение этого требования невозможным и привело к техническому поражению.
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"100% команда должна была прибыть из Украины, не контактировать с составом, который был в то время в Люцерне, но, поскольку протокол УЕФА по матчам на выезде очень жесткий, обеспечить это было невозможно. С точки зрения того, что нужно было сдать тесты, пройти несколько процедур, обеспечить чартер, пересечение границы и так далее. Это все было невозможно сделать за 24 часа. Если бы у нас было 48 часов, мы бы справились", – рассказал Записоцкий.
Техническое поражение сборной Украины: коротко
- Матч Швейцария – Украина должен был состояться 17 ноября.
- Игру отменили, ведь в сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Швейцарский врач отправил всю команду на карантин.
- Сборная Украины пыталась провести этот матч на следующий день. Украинцы пытались воспользоваться тем фактом, что у них было 13 игроков, у которых тесты на коронавирус были отрицательными. Однако игра так и не состоялась.
- В УЕФА приняли решение засчитать сборной Украины техническое поражение за этот матч.
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