У понеділок, 30 листопада, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайдждесті Спорт24.

Збірна України достроково виборола путівку на Євробаскет-2022

Збірна України з баскетболу обіграла команду Австрії у 4 турі відбору на чемпіонат Європи-2022 та достроково завоювала путівку на турнір, пише 24 канал.

До слова Матч "Ювентус" – "Динамо" вперше в історії Ліги чемпіонів розсудить жіноча бригада арбітрі

Цього права команда Айнарса Багатскіса домоглася, обігравши у важкому матчі австрійців в так званому міхурі в Словенії – 70:67.

Наступні матчі в кваліфікаційному турнірі "жовто-сині" проведуть в лютому 2021-го.

В Україні змінився офіційний транслятор єврокубків

Єврокубки в Україні у 2021-2024 роках будуть транслюватися на платформі MEGOGO. Медіасервіс виграв тендер на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій, пише 24 канал.

Основними конкурентами Megogo були Медіа Група Україна (МГУ) з її футбольними каналами і платформою Oll.tv. Інші телекомунікаційні провайдери послуг і медіа-холдинги, такі, як "Воля-Кабель" Світ ТВ, Setanta Sports і "1+1" також виявили значний інтерес до тендеру.

Світоліна увірвалась у топ-10 найуспішніших тенісисток

Перша ракетка України Еліна Світоліна увірвалась у десятку тенісисток, які здобули найбільшу кількість перемог за останні десять років. У активі українки 301 успішний поєдинок.

Лідерками цього рейтингу стали відразу дві тенісистки – чешка Петра Квітова та представниця Данії Каролін Возняцкі. В обох по 404 звитяг. Їх найближчими конкурентками стали Анжелік Кербер (395) та Сімона Халеп, яка має на одну перемогу менше – 394.

Хто ще потрапив у топ-10

Квітова – 404

Возняцкі – 404

Кербер – 395

Халеп – 394

Серена Вільямс – 369

Радванська – 362

Плішкова – 321

Азаренко – 307

Світоліна – 301

Наварро – 392

Чому УЄФА зарахував Україні технічну поразку в матчі зі Швейцарією

УЄФА прийняв рішення зарахувати технічну поразку збірній України у матчі проти Швейцарії у Лізі націй, через що "жовто-сині" понижаються до Ліги В. Європейський футбольний союз вимагав від України виставити на матч шостого туру Ліги націй зі Швейцарією нову команду.

За словами генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького, у нашого боку на організацію такої збірної було всього 24 години, що зробило виконання цієї вимоги неможливим і призвело до технічної поразки.

Технічна поразка збірної України: що відомо

Матч Швейцарія – Україна повинен був відбутися 17 листопада.

Гру скасували, адже в збірній України виявили спалах коронавірусу. Швейцарський лікар відправив всю команду на карантин.

Збірна України намагалася провести цей матч на наступний день. Українці намагалися скористатися тим фактом, що в них було 13 гравців, в яких тести на коронавірус були негативними. Однак гра так і не відбулася.

В УЄФА прийняли рішення зарахувати збірній України технічну поразку за цей матч.