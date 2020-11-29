Стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Украина на первых гонках оказалась вне подиума. Сборная Украины по баскетболу проиграла матч отбора на Чемпионат Европы. Стала известна причина смерти Диего Марадоны. Такими были главные новости спорта 28 ноября

Старт нового сезона по биатлону

В финском Контиолахти стартовал новый биатлонный сезон. Мужчины и женщины бежали индивидуальные гонки.

В первый день соревнований не обошлось без сенсации. Мужские индивидуальную гонку выиграл 23-летний норвежец Стурла Холм Легрейд. Он опередил своего звездного земляка Иоганнеса Бё. Лучшим из украинцев оказался Артем Прима – 27-й.

Женская гонка принесла больше позитива для украинских фанов, ведь Юлия Джима показала 10-й результат. Настоящая драма развернулась в битве за победу. Итальянка Вирер на 0,8 секунды опередила немку Геррман.

Поражение сборной Украины в отборе на Евробаскет

Сборная Украины по баскетболу уступила Словении в матче квалификации чемпионата Европы. Провалив первую четверть 9:33, остальные матча украинцы были в роли догоняющего. Но в итоге уступили 73:84.

Уже в понедельник, 30 ноября, наша команда сыграет против Австрии.

Результаты матчей УПЛ

"Динамо" победило "Ворсклу" 2:0. Доигрывали матч команды десять на десять – арбитр удалил Забарного и Кане.

"Шахтер" минимально обыграл "Днепр-1". Единственный гол удалось забить аж на 88-й минуте. Днепряне потерпели четвертое поражение подряд. А в этом матче нанесли лишь один удар по воротам соперника.

"Александрия" и "Рух" сыграли вничью. Хозяева 30 минут играли в меньшинстве. "Рух" продолжил серию без побед до 11 матчей.

Детали смерти Марадоны

Стали известны результаты вскрытия тела умершего Диего Марадоны. Вскрытие показало, что его сердце было вдвое больше нормы. Марадона умер в результате острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.

Роман Григорчук стал чемпионом Беларуси

В Беларуси завершился чемпионат страны по футболу. Чемпионство оформил солигорский "Шахтер", который начинал сезон с украинским тренером Юрием Вернидубом, а завершил с Романом Григорчуком.

28 голов в матче Лиги чемпионов от украинского "Продексима"

Футзальный клуб "Продексим" не оставил шансов команде "Розарио" из Северной Ирландии в матче Лиги чемпионов. В ворота соперников влетело сразу 28 голов. В этом матче за "Продексим" голы забивали сразу 12 игроков.