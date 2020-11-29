Старт біатлонного сезону, причина смерті Марадони: топ-новини спорту 28 листопада
Стартував перший етап кубка світу з біатлону. Україна на перших гонках опинилися поза подіумом. Збірна України з баскетболу програла матч відбору на Чемпіонат Європи. Стала відома причина смерті Дієго Марадони. Такими були головні новини спорту 28 листопада
Старт нового сезону з біатлону
У фінському Контіолахті стартував новий біатлонний сезон. Чоловіки та жінки бігли індивідуальні гонки.
В перший день змагань не обійшлося без сенсації. Чоловічі індивідуальну гонку виграв 23-річний норвежець Стурла Холм Легрейд. Він випередив свого зіркового земляка Йоганнеса Бьо. Найкращим з українців виявився Артем Прима – 27-й.
Жіноча гонка принесла більше позитиву для українських фанів, адже Юлія Джима показала 10-й результат. Справжня драма розгорнулася у битві за перемогу. Італійка Вірер на 0,8 секунди випередила німкеню Геррман.
Поразка збірної України у відборі на Євробаскет
Збірна України з баскетболу поступилася Словенії у матчі кваліфікації Чемпіонату Європи. Проваливши першу чверть 9:33, решту матчу українці були у ролі наздоганяючого. Але у підсумку поступилися 73:84.
Вже у понеділок, 30 листопада, наша команда зіграє проти Австрії.
Результати матчів УПЛ
- "Динамо" перемогло "Ворсклу" 2:0. Догравали матч команди десять на десять – арбітр вилучив Забарного та Кане.
- "Шахтар" мінімально здолав "Дніпро-1". Єдиний гол вдалося забити аж на 88-й хвилині. Дніпряни зазнали четвертої поразки поспіль. А в цьому матчі завдали лише один удар по воротах суперника.
- "Олександрія" та "Рух" зіграли внічию. Господарі 30 хвилин грали у меншості. "Рух" продовжив серію без перемог до 11 матчів.
Деталі смерті Марадони
Стали відомі результати розтину тіла померлого Дієго Марадони. Розтин показав, що його серце було удвічі більше норми. Марадона помер у результаті гострого набряку легенів, викликаного загостренням хронічної серцевої недостатності.
Роман Григорчук став чемпіоном Білорусі
У Білорусі завершився чемпіонат країни з футболу. Чемпіонство оформив солігорський "Шахтар", який розпочинав сезон з українським тренером Юрієм Вернидубом, а завершив з Романом Григорчуком.
28 голів у матчі Ліги чемпіонів від українського "Продексіму"
Футзальний клуб "Продексім" не залишив жодних шансів команді "Розаріо" з Північної Ірландії в матчі Ліги чемпіонів. У ворота суперників влетіло одразу 28 голів. В цьому матчі за "Продексім" голи забивали одразу 12 гравців.
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