Стартував перший етап кубка світу з біатлону. Україна на перших гонках опинилися поза подіумом. Збірна України з баскетболу програла матч відбору на Чемпіонат Європи. Стала відома причина смерті Дієго Марадони. Такими були головні новини спорту 28 листопада

Старт нового сезону з біатлону

У фінському Контіолахті стартував новий біатлонний сезон. Чоловіки та жінки бігли індивідуальні гонки.

В перший день змагань не обійшлося без сенсації. Чоловічі індивідуальну гонку виграв 23-річний норвежець Стурла Холм Легрейд. Він випередив свого зіркового земляка Йоганнеса Бьо. Найкращим з українців виявився Артем Прима – 27-й.

Жіноча гонка принесла більше позитиву для українських фанів, адже Юлія Джима показала 10-й результат. Справжня драма розгорнулася у битві за перемогу. Італійка Вірер на 0,8 секунди випередила німкеню Геррман.

Поразка збірної України у відборі на Євробаскет

Збірна України з баскетболу поступилася Словенії у матчі кваліфікації Чемпіонату Європи. Проваливши першу чверть 9:33, решту матчу українці були у ролі наздоганяючого. Але у підсумку поступилися 73:84.

Вже у понеділок, 30 листопада, наша команда зіграє проти Австрії.

Результати матчів УПЛ

"Динамо" перемогло "Ворсклу" 2:0. Догравали матч команди десять на десять – арбітр вилучив Забарного та Кане.

"Шахтар" мінімально здолав "Дніпро-1". Єдиний гол вдалося забити аж на 88-й хвилині. Дніпряни зазнали четвертої поразки поспіль. А в цьому матчі завдали лише один удар по воротах суперника.

"Олександрія" та "Рух" зіграли внічию. Господарі 30 хвилин грали у меншості. "Рух" продовжив серію без перемог до 11 матчів.

Деталі смерті Марадони

Стали відомі результати розтину тіла померлого Дієго Марадони. Розтин показав, що його серце було удвічі більше норми. Марадона помер у результаті гострого набряку легенів, викликаного загостренням хронічної серцевої недостатності.

Роман Григорчук став чемпіоном Білорусі

У Білорусі завершився чемпіонат країни з футболу. Чемпіонство оформив солігорський "Шахтар", який розпочинав сезон з українським тренером Юрієм Вернидубом, а завершив з Романом Григорчуком.

28 голів у матчі Ліги чемпіонів від українського "Продексіму"

Футзальний клуб "Продексім" не залишив жодних шансів команді "Розаріо" з Північної Ірландії в матчі Ліги чемпіонів. У ворота суперників влетіло одразу 28 голів. В цьому матчі за "Продексім" голи забивали одразу 12 гравців.