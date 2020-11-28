В Контиолахти (Финляндия) состоялась женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Победу 28 ноября одержала итальянка Доротея Вирер.

Чемпионка прошлого сезона Вирер меньше чем на секунду опередила немку Дениз Геррман, пишет 24 канал. Геррман допустила один промах, который и помешал ей выиграть гонку. Третье время неожиданно продемонстрировала шведка Йоханна Скоттхейм.

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Результаты гонки

1. Доротея Вирер (Италия)

2. Дениз Геррман (Германия)

3. Йоханна Скоттхейм (Швеция)

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10. Юлия Джима (Украина)

25. Дарья Блашко

58. Валентина Семеренко

61. Елена Пидгрушная

64. Екатерина Бех

Как выступили украинки

Юлия Джима, для которой индивидуалка является коронной дисциплиной, закрыла все 20 мишеней. Но из-за скорости Джима финишировала 10-й – лучшее время среди украинок.

Только один промах допустила Дарья Блашко, продемонстрировав 25-е время. Она вместе с Джимой финишировала в зачетной зоне.

Валентина Семеренко не закрыла три мишени, поэтому с тремя минутами штрафа оказалась на 58-й строчке.

Лидер украинской сборной, Елена Пидгрушная, и Екатерина Бех допустили по 4 промаха. Елена продемонстрировала 61-е время, а Бех – 64-е.