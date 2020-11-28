Киевское "Динамо" одержало 8-ю победу в чемпионате Украины. В субботу, 28-го ноября, киевляне победили полтавскую "Ворсклу" в 11-м туре УПЛ.

Динамо – Ворскла 2:0

Голы: Цыганков, 14, Вербич, 36

Удаление: Забарный, 83 – Кане, 90

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"Динамо", которое на неделе было бито "Барселоной (0:4), быстро открыло счет в игре с "Ворсклой", пишет 24 канал. На 14-й минуте Денис Попов отдал вертикальную передачу в штрафную на Вербича. Словенец обработал мяч и отдал на Цыганкова. Виктор с близкого отправил мяч в ворота.

Видео гола Цыганкова

Через несколько минут "Динамо" удвоило преимущество. Де Пена выстрелил дальним ударом. Но гол уругвайца отменили благодаря системе VAR. Во время атаки в офсайд "залез" Вербич.

На 36-й минуте "Динамо" удалось отличиться во второй раз. Вербич решил реабилитироваться за отмененный гол и замкнул прострел Де Пены с фланга.

Видео гола Вербича

После перерыва преимущество "Динамо" имел все шансы увеличить Шапаренко. Хавбек в штрафной получил мяч и нанес удар в свободный угол. Но Ткаченко совершил невероятный сейв.

На 69-й едва дебютным голом за "Динамо" не отметился Богдан Леднев. Полузащитнику доверили исполнить штрафной с острой позиции. Богдан попал в верхний угол ворот, но Скляр вовремя выбил мяч головой с линии ворот.

Свой второй момент Леднев имел на 76 минуте, но удар Богдана после прострела с фланга заблокировали защитники. Через несколько минут Цыганков пробил, после чего защитник "Ворсклы" едва не забил в собственные ворота. Ткаченко спас от досадного автогола.

В конце встречи "Динамо" осталось в меньшинстве. Забарный "заработал" на изъятие за то, что грубо сбил Степанюка. Следует отметить, что момент довольно сомнительный, ведь Степанюк находился в положении вне игры. Но нарушение Забарного было все равно грубым!

За время, которое" Ворскла " играла в большинстве, ей не удалось восстановить интригу в матче. Более того, Кане на 90-й минуте получил прямое удаление за фол против Леднева. Команды доиграли поединок в равных составах и киевляне отстояли победу.

Благодаря победе "Динамо" закрепилось на первом месте. Уже в среду, 2-го ноября, киевляне в Турине сыграют против "Ювентуса" в Лиге чемпионов.