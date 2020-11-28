В матче между "Александрией" и "Рухом" в субботу, 28 ноября, победителя выявлено не было. Хотя "Александрия" больше, чем полчаса играла в меньшинстве.

Александрия – Рух 0:0

Удаление: Бондаренко, 59 (Александрия)

"Рух" к этому матчу подошел в роли аутсайдера – ни одной победы в чемпионате. И последнее место в турнирной таблице.

"Александрия" в случае победы могла подняться на четвертое место в турнирной таблице.

Обе команды довольно слабо провели первый тайм. "Рух" имеет единственный момент, и то назвать его голевым вряд ли можно. "Александрия" создала больше. Чаще всего – со стандартов.

К теме "Мариуполь" обыграл на выезде "Львов" и поднялся на 5 место в турнирной таблице: видео

Все самое интересное в первом тайме произошло уже перед свистком. Сначала Безбородько пробивал головой после прострела с фланга. Мяч летел под перекладину, но Бандура рукой успел его зацепить. Тот уже опускался на дальней штанге, и Лучкевич был готов головой отправить его в ворота. Но Гагун в прыжке ногой опередил соперника. Правда, кроме того, что он выбил мяч, игрок "Руха" ногой попал и в голову Лучкевичу. Однако арбитр нарушения в этом эпизоде не заметил. А подача с углового закончилась ударом Бондаренко в падении через себя – в руки голкиперу.

Во втором тайме мало что изменилось – много борьбы и без моментов. На 58 и 59 минутах центральный защитник "Александрии" Бондаренко получил две желтые карточки. И оставил свою команду в меньшинстве на оставшуюся часть игры.

Игра в большинстве "Руху" никакой пользы не принесла. "Александрия" была ближе к забитому голу, чем гости. Особенно опасно было, когда Ковалец навесил в штрафную, но ни Ситало, ни Банада не сумели отправить мяч в ворота.

"Рух" на это ответил моментом Кухаревича, но Паньков справился с ним.

Матч так и закончился без забитых голов. "Александрия" осталась на шестом месте, а "Рух" и в дальнейшем последний. Безвыигрышная серия львовского клуба в УПЛ составляет 11 матчей.

Видеообзор матча Александрия – Рух