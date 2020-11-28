В финском Котиолахти стартовал биатлонный сезон 2020/2021. В рамках первого этапа Кубка мира 28 ноября состоялась мужская индивидуальная гонка. Победу одержал 23-летний норвежец Стурла Холм Легрейд.

Стурла Холм Легрейд сумел одержать победу, ведь закрыл все 20 мишеней, пишет 24 канал. Второе время в индивидуалке продемонстрировал чемпион прошлого сезона норвежец Йоханнес Бё. Он не закрыл всего одну мишень. Третье место с одной минутой штрафа занял немец Эрик Лессер.

К теме Кубок мира по биатлону: календарь гонок и где смотреть в Украине

What an opportunity for @NSSF_Biathlon's Sturla Holm Lægreid who picks up exactly where he left off last season - he's leading after the third shooting having his all 15 targets so far.



You can watch the entire competition on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/GebNrXWKLi — IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2020

Результаты гонки

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

2. Йоханнес Бё (Норвегия)

3. Эрик Лессер (Германия)

...

27. Артем Прима (Украина)

47. Богдан Цымбал

68. Руслан Ткаленко

73. Дмитрий Пидручный

101. Антон Дудченко

Как выступили украинцы

Лучшее время среди украинцев продемонстрировал Артем Прима. Он допустил только два промаха, но отсутствие хорошей скорости помешало ему продемонстрировать хорошее время – 27-е место.

Хорошо по дистанции шел Богдан Цымбал, однако промах на последней стрельбе помешал ему попасть в топ-20. Богдан продемонстрировал 47-е время.

Руслан Ткаленко не закрыл по одной мишени на каждой стрельбе. С четырьмя промахами он продемонстрировал 68-е время.

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный настрелял на 5 минут штрафа, поэтому занял только 73-е место. Хуже всех гонку провел Антон Дудченко. С восемью промахами он 99-й.