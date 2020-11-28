В Беларуси завершился чемпионат страны по футболу. В субботу, 28 ноября, чемпионство оформил "Шахтер" Солигорский, который начинал сезон с украинским тренером Юрием Вернидубом, а завершил с Романом Григорчуком.

Как "Шахтер" стал чемпионом

Солигорский "Шахтер" в последнем туре в компенсированное время вырвал победу у "Минска" (4:2) и набрал 59 очков, пишет 24 канал.

Смотрите также Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов: видео

В параллельной игре БАТЭ не смог переиграть "Динамо" Минск (0:0) и завершил чемпионат с 58 очками. Следовательно," Шахтер " на один балл опередил БАТЭ и во второй раз стал чемпионом Беларуси.

"Торпедо-БелАЗ" завоевал третью строчку.

Важно. "Шахтер" начал сезон, когда во главе команды был украинец Юрий Вернидуб. Он неожиданно покинул команду в августе. Его на тренерском мостике сменил украинец Роман Григорчук.

Таким образом, "Шахтер" сыграет в квалификации Лиги чемпионов. БАТЭ и "Торпедо-БелАЗ" представят Беларусь в Лиге конференций.

Еще одну путевку в Лигу конференций получит победитель Кубка Беларуси. Если им окажется кто-то из первой тройки высшей лиги, то в еврокубках выступит брестское "Динамо".

Команда, в которой играют украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, заняла 4-е место.

К сведению. В последнем туре "Динамо" Брест одолело "Неман" (3:1). Один гол в активе Артема Милевского.