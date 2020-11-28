Украинец Роман Григорчук во главе "Шахтера" стал чемпионом Беларуси: команду тренировал Вернидуб
В Беларуси завершился чемпионат страны по футболу. В субботу, 28 ноября, чемпионство оформил "Шахтер" Солигорский, который начинал сезон с украинским тренером Юрием Вернидубом, а завершил с Романом Григорчуком.
Как "Шахтер" стал чемпионом
Солигорский "Шахтер" в последнем туре в компенсированное время вырвал победу у "Минска" (4:2) и набрал 59 очков, пишет 24 канал.
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В параллельной игре БАТЭ не смог переиграть "Динамо" Минск (0:0) и завершил чемпионат с 58 очками. Следовательно," Шахтер " на один балл опередил БАТЭ и во второй раз стал чемпионом Беларуси.
"Торпедо-БелАЗ" завоевал третью строчку.
Таким образом, "Шахтер" сыграет в квалификации Лиги чемпионов. БАТЭ и "Торпедо-БелАЗ" представят Беларусь в Лиге конференций.
Еще одну путевку в Лигу конференций получит победитель Кубка Беларуси. Если им окажется кто-то из первой тройки высшей лиги, то в еврокубках выступит брестское "Динамо".
Команда, в которой играют украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, заняла 4-е место.
Что такое Лига конференций УЕФА?
Новое ежегодное соревнование футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Это будет третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнования планируется провести с сезона 2021/2022.
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