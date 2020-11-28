В субботу, 28 ноября, "Днепр-1" на собственном поле принимал "Шахтер". Матч закончился победой гостей, а все в этом матче решил единственный гол, который был забит в конце встречи.

Днепр-1 – Шахтер 0:1

Гол: Тете, 88

"Шахтер" этот матч проводил между играми Лиги чемпионов. Уже во вторник, 1 декабря, "горняков" ожидает игра против "Реала" в Киеве.

"Днепр-1 "в этом матче не мог рассчитывать на четырех футболистов – Хобленко и Назаренко отбывали дисквалификацию, а Пихаленок и Игнатенко не могли играть из-за арендных договоренностей с "Шахтером".

У "Шахтера" этот матч из-за дисквалификации пропускал Жуниор Мораес.

До этого матча "Днепр-1" проиграл три игры подряд. "Шахтер" не выиграл два предыдущих поединка.

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"Днепр-1" в этом матче пытался переломить неудачную серию из поражений. Поэтому в воротах впервые в этом сезоне появился Валерий Юрчук, заменивший Богдана Сарнавского, который за 10 матчей пропустил 20 голов.

И потеря четырех игроков, которые были ключевыми, привела к тому, что главный тренер днепрян Игорь Йовичевич в центре полузащиты пришлось выпускать 16-летнего Егора Ярмолюка, который лишь в одном матче за основу вышел на замену на 13 минут. Это сказалось и на игре впереди – ни одного удара по воротам за весь первый тайм.

У "Шахтера" моментов было больше, но назвать их голевыми нельзя. Хозяева поля уверенно действовали в защите, не подпуская соперника близко. Поэтому и удары были дальними, а с ними легко справился Юрчук.

Во втором тайме главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру пытался несколько изменить игру, выпустив Тайсона и Алана Патрика. И впоследствии это отличилось на игре. У "Шахтера" стало возникать больше моментов. Но забить долго не удавалось. Хозяева же упустили свой голевой момент, когда Булеца не сумел переиграть Трубина.

Все в матче решилось на 88-й минуте. Игроки "Днепра-1" так и не сумели вынести мяч как можно дальше от собственных ворот. Додо прострелил, Кравченко махнул ногой мимо мяча, и тот долетел до Тете, который в касание низом отправил его в ворота соперников.

В конце встречи "Днепр-1" пытался вырвать ничью, и Юрчук даже пришел на подачу со штрафного. Но навес Кравченко оказался неудачным.

Видеообзор матча Днепр-1 – Шахтер

"Шахтер" побеждает и не отпускает "Динамо" в отрыв. Между командами и в дальнейшем сохраняется одно очко разницы. Зато преимущество дончан над третьей "Ворсклой" теперь составляет четыре балла.

"Днепр-1" же продлило свою серию поражений до четырех матчей. Команда пока на 11 месте в турнирной таблице.