Стали известны результаты вскрытия тела умершего чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны. Вскрытие тела Марадоны показало, что его сердце было вдвое больше нормы.

По данным издания Clarin, вскрытие показало, что Марадона умер в результате острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.

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Также медики обнаружили в его сердце дилатационную кардиомиопатию. Это патология, которая вызывает увеличение камер сердца и имеет несколько причин возникновения, в частности – злоупотребление алкоголем или воздействие инфекций и вирусов.

Было установлено, что сердце Марадоны было вдвое больше нормы.

Моча и кровь, взятые при вскрытии, будут анализироваться во время токсикологических тестов, назначенных судьей.

Образцы будут отправлены в лабораторию научной полиции Сан-Мартина, специалисты которой будут отвечать за выявление у бывшего футболиста следов алкоголя или любого вида наркотиков или токсических веществ.

Умер Диего Марадона: главное

Жизнь легендарного Марадоны неожиданно оборвалась в среду, 25-го ноября. Футболист умер на 60-м году жизни.

Медики в течение двух часов боролись за жизнь Марадоны, после чего констатировали смерть. Юрист Марадоны требует расследовать действия врачей.

В Аргентине из-за смерти Марадоны объявили трехдневный траур. С футболистом пришли попрощаться миллионы фанатов.

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