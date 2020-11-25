Киевское "Динамо" потерпело разгромное поражение от "Барселоны" в Лиге чемпионов. Сборная Украины по биатлону нанесла потери перед первым этапом Кубка мира. В Чернигове скандал вокруг стадиона. Такими были главные новости спорта 24 ноября.

"Барселона" резервным составом унизила "Динамо" в Лиге чемпионов

"Барселона" на игру в Киев отправилась без части лидеров. А на поле вышла почти резервным составом. Он был самым молодым за последние 9 лет. Но и это не помогло "Динамо" набрать столь необходимые очки.

Если первый тайм закончился без забитых голов, то уже во втором тайме гости забили четыре раза. Дебютным голом отметился Дест. Брейтвейт оформил первый дубль за "Барселону". И Гризманн, который вышел на замену, тоже забил.

Как это было: "Барселона" резервным составом разгромила "Динамо" в Лиге чемпионов: видео

"Динамо" вылетает из Лиги чемпионов. Из группы G в следующий раунд выходят "Барселона" и "Ювентус".

Остальные результаты Лиги чемпионов – по ссылке.

Потери в сборной по биатлону

Уже в субботу, 28 ноября, стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Однако украинской команде не поможет Сергей Семенов. У биатлониста пока необъясимая болезнь. Поэтому он отправился в Киев на медосмотр.

Главный тренер сборной Юрай Санитра уже определился с биатлонистами, которые выйдут на старт индивидуальной гонки в финском Контиолахти.

Скандал в Чернигове по поводу стадиона

Утром во вторник люди с символикой "Десны" пришли к стадиону имени Гагарина в Чернигове. Там они зашли в подтрибунные помещения, вывели оттуда директора и бросили его в мусорный бак.

Причиной конфликта может быть ситуация относительно аренды стадиона. "Десна" пока никак не может договориться с руководством о продлении аренды.

Ось так вболівальники "Десни" викинули у смітник директора стадіону, на якому виступає їх команда. Все через конфлікт щодо оренди стадіону в майбутньому. pic.twitter.com/0sl9jm4A0g — Спорт 24 (@sport24tvua) November 24, 2020

Коронавирус в "Черноморце"

Украинские футбольные клубы и в дальнейшем страдают от коронавируса. На этот раз сразу 17 положительных тестов в одесском "Черноморце".

Противоположная странная ситуация в "Прикарпатье". Клуб из Ивано-Франковска прошел повторное тестирование после того, как у команды было 25 положительных тестов. На этот раз все тесты оказались отрицательные.

Обязательные тесты на коронавирус сдала и "Заря". Случаев заражения в команде не выявлено.

Умер украинский футболист Юрий Плешаков

Украинский футболист Юрий Плешаков скоропостижно умер во вторник, 24-го ноября. Жизнь Плешакова, выступавшего на позиции нападающего, оборвалась на 32-м году жизни. Сообщается, что футболист умер в больнице после получения черепно-мозговой травмы, не приходя в сознание. Где Плешаков получил травму – не известно.