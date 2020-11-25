Киевскому "Динамо" нужно было брать очки в матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Все ради того, чтобы улучшать свою ситуацию в группе. Но не сложилось. "Динамо" проиграло дома с разгромным счетом.

Динамо – Барселона 0:4

Голы: Дест, 52, Брейтвейт, 57, 70 (пен), Гризманн, 90+2

"Динамо" имело шансы добыть очки в этом матче. Ведь "Барселона" в Киев прибыла без своих лидеров. А на поле вышло много резервистов команды. Позитива добавляла и первая игра между этими командами – "Динамо" в Испании могло рассчитывать и на ничью, но не реализовало несколько моментов (хотя и "Барселона" могла забивать больше, если бы не уверенная игра вратаря Руслана Нещерета).

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Но даже против резервного состава "Барселоны", где не было Месси, Пике, Бускетса, Фати и Роберто, "Динамо" ничего не смогло поделать. Это был самый молодой состав "Барселоны" с 2011 года.

Первый тайм прошел при минимальном количестве моментов. "Динамо" нанесло лишь два удара по воротам, которые можно назвать прицельными. При этом второй удар был уже в компенсированное арбитром время, а где Де Пена пробивал с острого угла.

"Барселона" тоже не создала моментов, чтобы забить. Можно вспомнить лишь удар Коутиньо (мимо) и Тринкау (в руки Бущану).

Во втором тайме "Динамо" бросилось на ворота соперника. Но каждый раз не хватало прицельного удара или последнего паса.

В то же время "Барселона" внезапно неожиданно забила. Брайтвайт прорывался к воротам, но мяч у него подхватил Дест. И пробил с острого угла – точно мимо Бущана в дальний угол ворот.

Видео гола Деста

А через пять минут счет на табло уже был 0:2. После подачи с углового Мингуеса сбросил головой мяч на дальний угол, где Брейтвейт в падении опередил Миколенко и забил.

Видео первого гола Брейтвейта

Впоследствии датчанин оформит дубль. Попов, который вышел на замену, по непонятным причинам толкнул в спину соперника в штрафной. Арбитр тут же назначил пенальти, который Брейтвейт и реализовал.

Видео гола Брейтвейта с пенальти

До конца матча "Барселона" была ближе к тому, чтобы забить четвертый гол, чем "Динамо" к голу престижа. Так и произошло. Все в компенсированное арбитром время Гризманн принял пас в штрафной и пробил точно в угол ворот.

Видео гола Гризманна

Это поражение лишило "Динамо" возможности выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь киевляне будут бороться с венгерским "Ференцварошем" за третье место в группе и выход в Лигу Европы.