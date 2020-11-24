Украинский футболист Юрий Плешаков скоропостижно скончался во вторник, 24-го ноября. Жизнь Плешакова, выступавшего на позиции нападающего, оборвалась на 32-м году жизни.

О смерти Юрия Плешакова сообщает "Крымский спорт" со ссылкой на ресурс "Севастопольские фанаты".

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Сообщается, что футболист умер в больнице после получения черепно-мозговой травмы, не приходя в сознание.

Где Плешаков получил травму – не известно.

Что известно о Плешакове?

Уроженец Севастополя играл за украинские клубы "Севастополь", "Десну" (Чернигов) и "Сталь" (Каменское).

Также выступал за белорусский клуб "Белшина". Находился в структуре харьковского "Металлиста" в 2005 году.

С 2015-го выступал в чемпионате аннексированного Крыма. На некоторых ресурсах, в частности Transfermarkt, указывается как и гражданин России.

Всего Плешаков провел на профессиональном уровне 107 матов, в которых забил 28 голов. Также в его активе 14 результативных передач.

В Премьер-лиге Украины отыграл всего 9 поединков.