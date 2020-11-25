Поразка "Динамо", втрати в біатлоні: головні новини спорту 24 листопада
Київське "Динамо" зазнало розгромної поразки від "Барселони" в Лізі чемпіонів. Збірна України з біатлону завдала втрат перед першим етапом Кубка світу. У Чернігові скандал навколо стадіону. Такими були головні новини спорту 24 листопада.
"Барселона" резервним складом принизила "Динамо" в лізі чемпіонів
"Барселона" на гру до Києва відправилася без частини лідерів. А на поле вийшла мало не резервним складом. Він був наймолодшим за останні 9 років. Але й це не допомогло "Динамо" набрати такі необхідні очки.
Якщо перший тайм закінчився без забитих голів, то вже у другому таймі гості забили чотири рази. Дебютним голом відзначився Дест. Брейтвейт оформив перший дубль за "Барселону". І Грізманн, який вийшов на заміну, теж забив.
Як це було: "Барселона" резервним складом розгромила "Динамо" в Лізі чемпіонів: відео
"Динамо" вилітає з Ліги чемпіонів. З групи G у наступний раунд виходять "Барселона" та "Ювентус".
Решта результатів Ліги чемпіонів – за посиланням.
Втрати в збірній з біатлону
Вже у суботу, 28 листопада, стартує перший етап Кубка світу з біатлону. Однак українській команді не допоможе Сергій Семенов. У біатлоніста поки нез'ясована хвороба. Тож він відправився до Києва та медогляд.
Головний тренер збірної Юрай Санітра вже визначився з біатлоністами, які вийдуть на старт індивідуальної гонки у фінському Контіолахті.
Скандал у Чернігові навколо стадіону
Вранці у вівторок люди з символікою "Десни" прийшли до стадіону імені Гагаріна у Чернігові. Там вони зайшли до підтрибунних приміщень, вивели звідти директора та кинули його у сміттєвий бак.
Причиною конфлікту може бути ситуація навколо оренди стадіону. "Десна" поки ніяк не може домовитися з керівництвом щодо продовження оренди.
Коронавірус у "Чорноморці"
Українські футбольні клуби і надалі страждають від коронавірусу. Цього разу одразу 17 позитивних тестів в одеському "Чорноморці".
Натомість протилежна дивна ситуація в "Прикарпатті". Клуб з Івано-Франківська пройшов повторне тестування після того, як в команди було 25 позитивних тестів. Цього разу всі тести виявилися негативні.
Обов'язкові тести на коронавірус здала і "Зоря". Випадків зараження в команді не виявлено.
Помер український футболіст Юрій Плешаков
Український футболіст Юрій Плешаков раптово помер у вівторок, 24-го листопада. Життя Плешакова, який виступав на позиції нападника, обірвалося на 32-у році життя. Повідомляється, що футболіст помер у лікарні після отримання черепно-мозкової травми, не приходячи до тями. Де Плешаков зазнав травми – не відомо.
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