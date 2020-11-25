Київське "Динамо" зазнало розгромної поразки від "Барселони" в Лізі чемпіонів. Збірна України з біатлону завдала втрат перед першим етапом Кубка світу. У Чернігові скандал навколо стадіону. Такими були головні новини спорту 24 листопада.

"Барселона" резервним складом принизила "Динамо" в лізі чемпіонів

"Барселона" на гру до Києва відправилася без частини лідерів. А на поле вийшла мало не резервним складом. Він був наймолодшим за останні 9 років. Але й це не допомогло "Динамо" набрати такі необхідні очки.

Якщо перший тайм закінчився без забитих голів, то вже у другому таймі гості забили чотири рази. Дебютним голом відзначився Дест. Брейтвейт оформив перший дубль за "Барселону". І Грізманн, який вийшов на заміну, теж забив.

Як це було: "Барселона" резервним складом розгромила "Динамо" в Лізі чемпіонів: відео

"Динамо" вилітає з Ліги чемпіонів. З групи G у наступний раунд виходять "Барселона" та "Ювентус".

Решта результатів Ліги чемпіонів – за посиланням.

Втрати в збірній з біатлону

Вже у суботу, 28 листопада, стартує перший етап Кубка світу з біатлону. Однак українській команді не допоможе Сергій Семенов. У біатлоніста поки нез'ясована хвороба. Тож він відправився до Києва та медогляд.

Головний тренер збірної Юрай Санітра вже визначився з біатлоністами, які вийдуть на старт індивідуальної гонки у фінському Контіолахті.

Скандал у Чернігові навколо стадіону

Вранці у вівторок люди з символікою "Десни" прийшли до стадіону імені Гагаріна у Чернігові. Там вони зайшли до підтрибунних приміщень, вивели звідти директора та кинули його у сміттєвий бак.

Причиною конфлікту може бути ситуація навколо оренди стадіону. "Десна" поки ніяк не може домовитися з керівництвом щодо продовження оренди.

Ось так вболівальники "Десни" викинули у смітник директора стадіону, на якому виступає їх команда. Все через конфлікт щодо оренди стадіону в майбутньому. pic.twitter.com/0sl9jm4A0g — Спорт 24 (@sport24tvua) November 24, 2020

Коронавірус у "Чорноморці"

Українські футбольні клуби і надалі страждають від коронавірусу. Цього разу одразу 17 позитивних тестів в одеському "Чорноморці".

Натомість протилежна дивна ситуація в "Прикарпатті". Клуб з Івано-Франківська пройшов повторне тестування після того, як в команди було 25 позитивних тестів. Цього разу всі тести виявилися негативні.

Обов'язкові тести на коронавірус здала і "Зоря". Випадків зараження в команді не виявлено.

Помер український футболіст Юрій Плешаков

Український футболіст Юрій Плешаков раптово помер у вівторок, 24-го листопада. Життя Плешакова, який виступав на позиції нападника, обірвалося на 32-у році життя. Повідомляється, що футболіст помер у лікарні після отримання черепно-мозкової травми, не приходячи до тями. Де Плешаков зазнав травми – не відомо.